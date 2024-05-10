MEB yeni eğitim müfredatında neyi amaçlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan yeni müfredata ilişkin açıklamalar yapan Rehberlik ve Eğitim Uzmanı Tolga Özcan, yeni müfredat ile öğrencilere kazandırılacak bilgi ve beceriler hakkında BUSABAH Medya’ya önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yeni eğitim müfredatının sloganının iyi insan yetiştirmek olduğunu vurgulayan Özcan, bu müfredat ile öğrencilerin derinlemesine öğrenme biçimine sahip olmasının amaçlandığını kaydetti.

“BİLGE NESİLLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR”

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin farklı bir eğitim modeli olduğunu söyleyen Özcan,

“Türkiye'de artık yeni bir müfredat yer alacak. Tabii bu kademeli olarak devam edecek. Öncelikle müfredatımızın ismi ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’. Yeni müfredat gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okulöncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul 5 ve lise 9’uncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlayacak. Bu bağlamda yeni eğitim öğretim programlarının mevcut programlarından farklılaşan yönleri bulunuyor. Yani diğer eğitim modellerinden farklı bir model. Öncelikle yeni müfredat özgün bir eğitim felsefesi içeriyor. Yani kendine özgü bir felsefe içeriyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle; milli bilince sahip, ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için faydalı, güzel olanı yapmayı ideal edinmiş, beden, zihin kalp ve ruh bütünlüğün sahip bilge nesiller yetiştirmeyi hedefliyor. Öncelikle bu program okulöncesi öğretim programında başlayacak. İlkokul, ortaokul kademeleri için Fen Bilimleri dersi için 3’üncü ve 8’inci sınıf. Hayat Bilgisi dersi için 1’inci ve 3’üncü sınıf, ilkokul Matematik dersi için 1’inci ve 4’üncü sınıfta, ilkokul Türkçe dersi için 1’inci ve 4’üncü sınıfta, İnsan Hakları Vatandaşlık ve Demokrasi 4’üncü sınıfta, ortaokul Matematik dersi 5’inci ve 8’inci sınıfta, ortaokul Türkçe dersi yine 5’inci ve 8’inci sınıfta, Sosyal Bilgiler dersi 4’üncü ve 7’nci sınıfta, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 8’inci sınıfta, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 4’üncü ve 8’inci sınıfta kademe olarak işleyecek. Lise kademeleri için Biyoloji dersi 9 ve 12’nci sınıflarda, Coğrafya dersi 9 ve 12’nci sınıflarda, Felsefe 10 ve 11’inci sınıflarda, Fizik 9 ve 12’nci sınıfta, Kimya dersi yine 9 ve 12’nci sınıfta, Matematik dersi 9 ve 12’nci sınıfta, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12’nci sınıfta, Tarih dersi 9 ve 11’inci sınıfta, Türk Dili ve Edebiyatı dersi yine 9 ve 12’nci sınıfta, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 9 ve 12’nci sınıfta işlenmeye başlayacak”

şeklinde konuştu.

“BÜTÜNCÜL BİR EĞİTİM YAKLAŞIM MODELİNİ BENİMSİYOR”

Yeni müfredatta sadeleştirilmiş bir eğitim modelinin benimsendiğini dile getiren Özcan,

“Yeni müfredatta ayrıca Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce güncellenen seçmeli ders programları da yer alıyor. Tabii burada Milli Eğitim Bakanlığı sadeleştirilmiş içerik olarak daha çok müfredatı tanımlıyor. Bilgiye erişimin zor olduğu bu dönemlerde müfredatların dünya genelinde revize edildiği, bilgi edinmedeki kolaylıktan hareketle seyredilmeye gidildiği tespit ediliyor. Bu programa baktığımız zaman daha çok sadeleştirilmiş bir içerik görülüyor. Bu sadeleştirilmiş içerik ile Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin derinlemesine, öğrenmesine imkan sağlayacak yeni yaklaşımları belirliyor yani öğrenciler derinlemesine öğrensin, meta bilişsel öğrensin. Bütüncül bir eğitim modelini aslında daha çok önemsiyor. Öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, duyusal, fiziksel, ahlaki açısından bir bütün olarak gören bütüncül bir eğitim yaklaşım modelini benimsiyor aslında. Burada daha çok kişilik bütünü oluşturma yani bir öğrencinin kişiliğini, karakterini, karakter gelişimini sağlama. Aslında burada Milli Eğitim öğrencilere hem akademik eğitim hem de karakter eğitimi, kişilik eğitimi sağlamayı amaçlıyor”

ifadelerine yer verdi.

“NESİLDEN NESİLE AKTARILMASINI İSTİYORLAR”

Yeni eğitim modelinde Türkiye Yüzyılı vurgusunun da yer aldığına dikkat çeken Özcan,

“Milli Eğitim Bakanlığı burada daha çok öğrencilerin kişisel özellikleri, yapısal özellikleri ve değerler eğitimini vurguluyor. Tabii burada Milli Eğitim Bakanlığının bu eğitim modelinde yani Türkiye Yüzyılı vurgusu da var. Bu kapsamda öğrencilerin, insanların birbiriyle iletişimi Türkçe için çok önemlidir diyor. Bu iletişimi de anlamlandırmayı çabalamak istiyorlar. Kültür unsurlarının nesilden nesile aktarılmasını istiyorlar. Bu nedenle de Türkçe'nin öğretimini ve öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesi, eğitim sisteminde temel bir politika olarak yer alıyor. Türkçenin doğru kullanılmasına, etkili kullanılmasına yönelik becerilerin kazandırılması da tüm derslerin ortak hedefi olarak belirleniyor. Matematikte daha çok alan becerileri ön plana çıkıyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde Matematik dersi daha çok becerileri dikkate alıyor. Mesela bu yeni müfredatta yer verilen 5 Matematik alan becerisi daha çok Matematiksel muhakeme, Matematiksel problem çözme, Matematiksel temsil, veri ile çalışma, veriye dayalı karar verme, Matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma olarak daha çok yer alıyor. Tabii burada Fen bilimlerine de 13 alan becerisi kazandırılması amaçlanıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde 13 farklı Fen Bilimlerinin alan becerisi tanımlanıyor. Burada daha çok öğrencilere daha çok bilimsel gözlem, tasnif, sınıflandırma, bilimsel veriye dayalı tanımlama, hipotez oluşturma, deney yapma, bilimsel çıkarım yapma, tüme varım, tümden gelim gibi akıl yürütme, sorgulama becerilerini oluşturuyor. Sosyal bilimlerde de 17 alan becerisi görüyoruz. Burada Sosyal Bilimler alanlarında daha çok kronolojik düşünme yani tarihi düşünme, kanıta dayalı sorgulama ve araştırma, tarihsel empati, değişim ve süreklilik, girişimcilik, coğrafi sorgulama, harita, tablo, grafik, mantıksal muhakeme, felsefi sorgulama, felsefi muhakeme, felsefi düşünceyi ortaya koyma, eleştirel bakabilme, sentez yapabilme, sorgulama yapabilme gibi becerileri kazandırmak amaçlanıyor"

diye konuştu.

“ERDEMLİ BİR İNSAN OLMAYI AMAÇLIYOR”

Milli Eğitim Bakanlığının bu yöntem ile çok yönlü düşünmeyi amaçladığını kaydeden Özcan,

“Bu yeni model yetkin ve erdemli bir insan olmayı amaçlıyor. Sadece akademik başarılara odaklanmanın olmadığı, her bir öğrencinin kendine özgü potansiyeli olduğu tespitine yer veriyor. Yani her öğrenci kendine özgüdür. Her öğrenci biriciktir. Kendine özgü potansiyeli vardır. Bunu açığa çıkartmak istiyor aslında. Bilgi ve becerilerini kullanmaya amaçlıyor. Bunu kullanırken de değerler eğitiminden ahlaklı bilinç ve estetik bakış açısına sahip olmayı amaçlıyor. Burada öğrencinin yetkin ve erdemli profil olması önemli. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı çok yönlü düşünmeyi, derinlemesine düşünmeyi, meta bilişsel düşünmeyi amaçlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu tasarladığı, bu gerçekleştireceği modelde öğrencide adalet, saygı ve sorumluluk değerlerini ele alıyor. Yani öğrencinin adaletli olması, saygılı olmasını ve sorumluluk bilincinin üst seviyede olması, merhametli olması, mütevazilik, sağlıklı yaşam, vatanseverlik, yardımseverlik, aile bütünlüğü, dürüstlük, huzurlu bir aile toplumu gibi tasarımı daha çok ele alıyor. Burada öğrencinin aktif olacağı bir program yer alıyor”

söyleminde bulundu.

“KENDİ KENDİNE ÖĞRENMESİ AMAÇLANMIŞ”

Son olarak yeni eğitim modelinin okuryazarlık kavramının da ön plana çıktığını vurgulayan Özcan,

“Burada bir de okuryazarlık becerileri önemli. Müfredata baktığımız zaman ilk defa sistem okuryazarlığı müfredata girmiş. Bu önemli. Çünkü bu sistem okuryazarlığı müfredatıyla öğrencilerin herhangi bir konuda öğrenme yöntemini kendisini belirlenmesi. Kendi kendine öğrenmesi amaçlanmış. Buraya baktığımız zaman da okuryazarlık sistemi okulöncesinden başlayacak sarmal bir yapı içinde öğrenciye kazandırılacak. Burada öğrencinin kendin inşa etmesi, kendini tanıması, kendini bilmesi, kendi potansiyelini ortaya yansıtacak, öğrenme yaşantıları da yer alıyor müfredatta. Baktığımız zaman aktif öğrenme yer alıyor. Bütüncül gelişimi destekleyen, derinlemesine öğrenme yer alıyor, daha çok öğrenmeyi genişleterek aslında derinleştirilmesini amaçlıyor. Tabi burada öğrencinin spor, sanat gibi faaliyetlere de yer verilmiş müfredatta”

açıklamasında bulundu.