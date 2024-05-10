Elazığ Malatya yolunda felaket gibi kaza

Elazığ- Malatya karayolu Hankendi mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak 7 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya karayolu Hankendi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.S. idaresindeki 23 DT 480 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan O.B.K. yönetimindeki 34 FTB 596 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç karşı şeride geçerek durabildi. Kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı