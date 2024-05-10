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Sivasspor’da Başakşehir hazırlıkları sürüyor

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Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

Sivasspor’da Başakşehir hazırlıkları sürüyor mask
Sivasspor’da Başakşehir hazırlıkları sürüyor
Sivasspor’da Başakşehir hazırlıkları sürüyor
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Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

Sivasspor’da Başakşehir hazırlıkları sürüyor

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 6'ya 3 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, çıkış koşuları, taktik maç ve orta şut çalışması yaptı.

Sivasspor’da Başakşehir hazırlıkları sürüyor

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Sivasspor ile Başakşehir 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Sivasspor’da Başakşehir hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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10 May 2024 - 20:06 - Spor

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