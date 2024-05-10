12 Mayıs 2024 Pazar Günü Hatay’ın bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Hatay'ın çeşitli ilçe ve mahallelerinde planlanmış elektrik kesintileri ve çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. İşte detaylar…

ALTINÖZÜ İLÇESİ

Avuttepe, Boynuyoğun, Kıyıgören, Tokdemir, Toprakhisar, Yarseli, Ziyaret, Babatorun, Çetenli, Keskincik, Mayadalı, Oymaklı, Türkmenmezraası, Yolağzı ve Gözecik Mahalleleri: 9:00-17:00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji kesintisi olacak.

ANTAKYA İLÇESİ

Alaattin Mahallesi ve Yeşilova Mahallesi: 9:00-17:00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

Açıkdere Mahallesi, Kanlıca, Mobilyacılar Sitesi ve Mobilyacılar Sitesi 18 Sokak, Alaattin Mahallesi: 9:00-17:00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji kesintisi olacak.

Bitiren Mahallesi, Bitiren, Bitiren 11 ve Bitiren 13 Sokaklar: 9:00-17:00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji kesintisi olacak.

DEFNE İLÇESİ

Dursunlu Mahallesi: 9:00-17:00 saatleri arasında arıza kaynaklı çalışma nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

DÖRTYOL İLÇESİ

Yeniyurt Mahallesi: 9:00-17:00 saatleri arasında arıza kaynaklı çalışma nedeniyle enerji kesintisi olacak.

ERZİN İLÇESİ

Yeşiltepe Mahallesi: 9:00-17:00 saatleri arasında arıza kaynaklı çalışma nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

HASSA İLÇESİ

Sugediği Mahallesi: 14:30-18:00 saatleri arasında SCADA altyapı çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

İSKENDERUN İLÇESİ

Kocatepe Mahallesi, YıldırımTepe Mahallesi, Muradiye Mahallesi, Barıştepe Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Buluttepe Mahallesi Sokaklar: 9:00-17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.