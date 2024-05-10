12 Mayıs 2024 Pazar Günü Hatay’ın bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Hatay'ın çeşitli ilçe ve mahallelerinde planlanmış elektrik kesintileri ve çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. İşte detaylar…
ALTINÖZÜ İLÇESİ
Avuttepe, Boynuyoğun, Kıyıgören, Tokdemir, Toprakhisar, Yarseli, Ziyaret, Babatorun, Çetenli, Keskincik, Mayadalı, Oymaklı, Türkmenmezraası, Yolağzı ve Gözecik Mahalleleri: 9:00-17:00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji kesintisi olacak.
ANTAKYA İLÇESİ
Alaattin Mahallesi ve Yeşilova Mahallesi: 9:00-17:00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.
Açıkdere Mahallesi, Kanlıca, Mobilyacılar Sitesi ve Mobilyacılar Sitesi 18 Sokak, Alaattin Mahallesi: 9:00-17:00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji kesintisi olacak.
Bitiren Mahallesi, Bitiren, Bitiren 11 ve Bitiren 13 Sokaklar: 9:00-17:00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji kesintisi olacak.
DEFNE İLÇESİ
Dursunlu Mahallesi: 9:00-17:00 saatleri arasında arıza kaynaklı çalışma nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.
DÖRTYOL İLÇESİ
Yeniyurt Mahallesi: 9:00-17:00 saatleri arasında arıza kaynaklı çalışma nedeniyle enerji kesintisi olacak.
ERZİN İLÇESİ
Yeşiltepe Mahallesi: 9:00-17:00 saatleri arasında arıza kaynaklı çalışma nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.
HASSA İLÇESİ
Sugediği Mahallesi: 14:30-18:00 saatleri arasında SCADA altyapı çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.
İSKENDERUN İLÇESİ
Kocatepe Mahallesi, YıldırımTepe Mahallesi, Muradiye Mahallesi, Barıştepe Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Buluttepe Mahallesi Sokaklar: 9:00-17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.