Aluçlu: Malatya’da trafik sıkışıklığını çözmek mümkün değil

İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Vehbi Aluçlu

“Şehrimizin tek merkezde olması bizim için en sıkıntılı problem. Bizim alt merkezlerimiz yok. Alt merkezi olmayan Malatya’da trafik sıkışıklığını çözmek asla mümkün olmayacaktır. Şu anda Malatya’da tek merkeze hapsedilecek bir planlama yapılıyor”

dedi.

TRAFİK SORUNLARI ELE ALINDI

İnönü Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin konferans salonunda düzenlenen trafik haftası etkinliğine Bölge Trafik Şube Müdürü Başkomiser Erdal Ceylan, Malatya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Başçavuş Engin Ünal, Karayolları 8’inci Bölge Müdürlüğü Trafik Güvenliği Baş Mühendisi Bülent Turcu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Akıllı Ulaşım Sistemi Şefi Muhammet Turan, İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Vehbi Aluçlu, Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Kenan Sayın, öğretmenlerin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Gerçekleşen etkinlikte trafik sorunları ve çözüm önerileri için yapılan sistemler hakkında bilgi verildi.

“TEK MERKEZLİ OLMASI EN SIKINTILI PROBLEM”

Malatya’nın tek merkezinin olması nedeniyle trafik sorununun çözülemeyeceğine değinen İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Vehbi Aluçlu,

“Şehrimizin tek merkezde olması bizim için en sıkıntılı problem. Bizim alt merkezlerimiz yok. Alt merkezi olmayan Malatya’da trafik sıkışıklığını çözmek asla mümkün olmayacaktır. Şu anda Malatya’da tek merkeze hapsedilecek bir planlama yapılıyor. Malatya'yı tek merkezden kurtarmadığımız sürece Malatya'nın bu sorunu her zaman devam edecek. Yolların park olarak kullanması. Malatya merkezi planlıyoruz. Eski halinden daha kötü hale gelecek planlamayla karşılaştık. Malatya'da yetersiz toplu taşıma sisteminin ve hafif raylı sistemin olmaması. Trafiğin en büyük sorunu nüfus yoğunluğu yaşanması”

şeklinde konuştu.

“ÇEVRE YOLU MALATYA’NIN KANAYAN YARASI”

Öğretim Üyesi Aluçlu, Çevre Yolu yapılaşmaya gidince tarım alanlarına zarar geleceğini vurgulayarak,

“Malatya'nın Çevre Yolu bir an önce bitirilmeli diyoruz. Çevre yolu Malatya'nın kanayan bir yarasıdır. Önce Malatya'nın çevre yolunun güneyden 27 kilometreydi. Şimdi bizim kuzeyden yapıldı. Tarımsal topraklar katlediliyor. İleride de yapılaşma yapılacak oralara. O yapılaşmaların sonucunda Malatya'daki tarımsal alanlarımız çok kötü duruma gelecek”

ifadelerini kullandı.

“ÇÖZÜM ODAKLI SİSTEMLER”

Çözüm odaklı yol sistemleri olduğunu belirten Öğretim Üyesi Vehbi Aluçlu,

“Esnek mesai sistemi getirilmeli. Çok önemli bir sistem. Bir kurum işe saat 08.00’de başlıyorsa diğer kurum işe saat 08.15’te başlasın. O zaman trafikte biraz daha rahatlama olacak. Park etti düzenlemesi yapılmalı. Rant odaklı büyümden vazgeçilmeli. Toplu taşıma araçlarına ayrı şeritler tahsis edilmeli. Trafikte gittiğin kadar öde. 2 durak giden de 10 durak giden de gittiği durak kadar ödemeli. Araç odaklı bakış açısından vazgeçilmeli. İnsan odaklı bakış açısı getirilmeli. Malatya’da daha çözülmemiş sorunlarımız devam ediyor”

diye konuştu.

“ETKİN BİR TRAFİK DENETİMİMİZ YOK”

Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Kenan Sayın, Malatya’da trafik sorunları ve çözüm önerileri konulu tebliğini şu şekilde sundu:

“Malatyalı olarak da büyük bir süreçten geçiyoruz. 3 tane depremi yaşamış bir ilden bahsediyoruz. Trafik güvenliğimizi etkiliyor. Çözüm önerilerini de uzmanlar ele alıyor. Ama Malatyalı olan insanlarımıza bunları veremezsek insan faktörünün yüzde 90’ını sağlayamazsak bunların çoğu ne yazık ki boşa gider. Etkin bir trafik denetimimiz yok. Deprem bölgesinde insanlar daha çok dalgın oluyor. Depremde büyük bir trafik akışı oldu. Kamyonlar geliyor ve insanlar evlerini boşaltıyor. Çözüm olarak bunların denetiminin daha etkin yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu emniyet yetkilileri veya jandarma yetkilileri bir çalışma yaparsak kısa bilgilendirme çalışmalarına ihtiyacımız var. Deprem bölgesinde buna acilen ihtiyaç var. Bu afiş çalışması ve kısa bir spor çalışması olabilir. Özellikle deprem bölgesine uygun hazırlanması gerektiğini düşünüyorum”

“SİNYALİZASYON SİSTEMİ”

Sinyalizasyon sisteminden bahseden Büyükşehir Belediye Başkanlığı Akıllı Ulaşım Sistemi Şefi Muhammet Turan,

“Sinyalizasyon trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması için sinyalizasyon sistemlerini kuran birimimiz 7/24 esaslı çalışıyor. Trafik kontrol merkezi ekibimiz de kentte bulunan adaptif kavşakları, gerekli kameralar, haberleşme gibi bunların bakım, onarım ve işletme sürecini yürütüyor. Öncelikle biz bir noktada kavşak tasarlarken bir kamera sistemi kuruyoruz ve sonra alınan kayıtlar operatör vasıtasıyla kullandığımız yazılımlara yükleniyor. İlgili bölgede hangi kavşak tipi uygunsa onun projelendirmesi yapılıyor. Sinyalizasyon çıkarsa da zaten ekiplerimiz gerekli projelendirme çalışmasını yaparak uygulamaya geçiyoruz”

ifadelerine yer verdi.

“SİMÜLASYONLA KAVŞAĞIN HİZMET SEVİYESİ ARTIYOR”

Turan, simülasyon kuralıyla hizmet seviyesini yükselttiğini söyleyerek,

“Kayıt araç sayımları almış oluyoruz. Bu araç sayımlarını mevcut durumda yük mevcut kimya programını da yükleyerek çalıştırıyoruz. Bu simülasyon sonucuna göre de bir kavşağın hizmet seviyesi çıkıyor. Hizmet seviyesi yeterli değilse bazen geometrik düzenleme projeleri öneriyoruz. Örneğin burası mevcut halde bir kavşaktı. Bu noktada sola dönüşler fazla olduğu için tıkanıyordu. Trafik sorunu oluşturuyordu. Biz buraya sola dönüş şeklinde bir proje önerdik. Simülasyonunu yaptık”

şeklinde konuştu.

“TRAFİKTE KULLANILAN SİSTEMLER”

Son olarak trafik sistemlerinin bulunduğu yerlerden bahseden Akıllı Ulaşım Sistemi Şefi Muhammet Turan,

“Bluetooth tabanlı trafik analiz sistemi, değişken mesaj sistemi, akıllı bisiklet paylaşım sistemi ve cihaz dinamik kavşak adaptif kavşak kontrol sistemi. Kavşaklardaki bekleme sürelerinin minimize eritmek ve çevrenin daha az bekleme sürelerinden kaynaklı işte karbon salınımlarının daha aza indirgemek amacıyla kurulan bir sistem. Bu sistemi 2017 yılında kullanmaya başladık. 17 kavşakla başladık ve 2019 yılında devamı oldu. Şu anda 76 kavşağımız 46 tanesinde bu sistem kurulu. Yaklaşık 8 koridorda hız tespit sistemimiz var. 18 kavşakta kırmızı ışıklı tespit sistemimiz ve 14 noktada tespit sistemimiz var. Bizim toplamda 32 hareketli, 24 balık gözü, 13 sabit kamera olmak üzere 66 tane trafik izleme kameramız bulunuyor. Adaptif kavşaklardan gelen 140 araç sayım kameramız. Uzaktan trafik kontrol merkezi üzerinden erişim sağlıyoruz”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.