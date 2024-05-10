10 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Ceylan’ın taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Battalgazi,
58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yusuf Kayaş’ın taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Yeşilyurt,
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Özen’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Battalgazi,
67 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mohammed Davood Sahnovazı’nın taziye adresi: Bulunmamaktadır.
36 yaşında vefat eden ve Battalgazi Alibaba Mezarlığına defnedilen Hikmet Toy’un taziye adresi: Bulunmamaktadır, taziye verilmeyecek.
66 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt Malatya Mezarlığına defnedilen Şahin Uçar’ın taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Yeşilyurt,
64 yaşında vefat eden ve Çığlık Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Doğan Ataman’ın taziye adresi: Çığlık Mahallesi, Doğanşehir,
77 yaşında vefat eden ve Hekimhan Malatya Mezarlığına defnedilen Mehmet Ali Atabay’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,
77 yaşında vefat eden ve Çevreli Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Hüseyin Kılınç’ın taziye adresi: Çevreli Mahallesi, Arguvan.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.