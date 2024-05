MHP İl Başkanı Gökhan Gök yayımladığı mesajda, “Bu konuda herkese eşit görev ve sorumluluklar düşmektedir ve sosyal hayatın her alanında bu durum göz önünde bulundurulmalıdır” ifadelerine yer verdi.

“HERKESİN BAŞINA GELEBİLECEK OLASI BİR DURUMDUR”

“Ülkemiz genelinde şu an yaklaşık olarak 5 milyon civarında engelli birey bulunmaktadır” diyen MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bunların bir kısmı doğuştan gelmekte, bir kısmı da sonradan yaşanan elim ve vahim bazı kazalar sonucunda olmaktadır. Yani engelli olma durumu her an herkesin başına gelebilecek olası bir durumdur. Engelli doğmak yahut engelli olmak kimsenin isteyeceği ve tercih edeceği bir durum olmadığı için yaşadıkları zorlukları tek başlarına atlatmalarını beklemek de adil ve hakkaniyetli bir tavır değildir. Bu konuda herkese eşit görev ve sorumluluklar düşmektedir ve sosyal hayatın her alanında bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Kimi zaman kaynaştırıcı kimi zaman da özel eğitimler verilerek hayata kazandırılan her bir bireyimiz, refah seviyemizi ve toplumsal gelişimimizi yükseltme noktasında birer mihenk taşı olacaktır. İşte bu yüzdendir ki; engelli bireylerin hayatlarını zorlaştırıcı değil bilakis kolaylaştırıcı yol ve yöntemler takip edilmelidir. Burada bahsettiğimiz şey elbette sadece temel ihtiyaç ve beklentiler değildir. Hayatın her alanında kendilerini tanıyabilecekleri ve başarılı olacakları alanlara yönlendirilmeli, ortak paydada buluşan özel bireylerimize gereken destek ve imtiyazlar sağlanmalıdır.”

“IŞIK SAÇAN ÖZEL BİREYLERİMİZ BUNUN EN GÜZEL ÖRNEĞİDİR”

Engeliyle büyük başarılar elde eden bireylerden söz eden Gök, “Başta Engelsiz Yaşam Merkezleri olmak üzere; Engelli Okulları, Engelli Rehabilitasyon Merkezleri, Engelli Spor Federasyonları, Engelliler için açılan özel iş alanları, engelli kardeşlerimizin çalıştığı işyerlerine sunulan ayrıcalık ve teşvikler, onların çalıştığı özel kafeterya ve restoranlar ve daha sayamadığımız birçok hizmet tek bir fikri ihtiva ediyor; hiç bir engel başarmak isteyenler için engel değildir. Engeliyle büyük başarılar elde etmiş, büyük girişimlerde bulunmuş ve çevresine adeta enerjisi ile ışık saçan özel bireylerimiz bunun en güzel örneğidir” dedi.

“HAYATLARINDA DA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Engelliler Haftası’nı kutlayan MHP İl Başkanı Gökhan Gök, “Nezih şehrimiz Malatya’mızda herkesin bildiği üzere engelli bireylerimiz büyük bir sevgi ve saygı ile karşılanmakta, özel durumları konusunda destekleyici tavırlar sergilenmektedir. Ayırmadan, toplumdan ayrıştırmadan desteklediğimiz tüm kardeşlerimiz, bu şehrin sokaklarında özgürce ve büyük bir güvenle gezebilmiş; ilgi, alaka, destek ve hürmet görmüştür. Bu da biz Malatyalılar için övünç kaynağı olmuştur. Sık sık ziyaret ettiğimiz tüm özel bireylerimizle yakinen ilgilendiğimizi; ihtiyaç, beklenti ve taleplerini dinleyip mevcut sorunların çözümlerine müdahil olduğumuzu ayrıca bilmenizi isterim. Tüm bu duygu ve düşüncelerle engelli tüm bireylerimizin Engelliler Haftası’nı kutluyorum. Giriştikleri tüm işlerinde muvaffakiyet, hayatlarında da başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: BÜLTEN