Anne olmak hiç bu kadar zor olamamıştı

AK Parti Kadın Kolları tarafından günün anlam ve önemi olan Anneler Günü adına Gazze’de yaşam haklarına el koyulan anneler için yürüyüş düzenlendi. Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünden gerçekleştirilen yürüyüşe AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, AK Parti Malatya Eski Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Teşkilat üyeleri, partililer ve çok sayılı vatandaşlar katıldı.

“ANNE OLMAK HİÇ BU KADAR ZOR OLMAMIŞTI”

Anneler Günü’nün öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin de ağır imtihanı olduğunu söyleyen AK Parti Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi,

“Pazar günü Anneler Günü. Günlerdir her yerde tatlı bir telaş yaşanıyor. Anneler Günü, öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin de ağır imtihanı. Fakat bir yandan da dünyanın orta yerinde, yanı başımızda Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor”

şeklinde konuştu.

“GÜNDE ORTALAMA 63 KADIN ÖLÜYOR 37’Sİ ANNE”

“Her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor” diyen Tanrıverdi,

“İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 34 bin 683 kişi öldü, 78 bin 18 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler (BM) kadın biriminin raporuna göre Gazze'de 9 bin kadın öldü. Günde ortalama 63 kadın hâlâ ölüyor ve bunların 37'si ise anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı 2 bin 100, Peki ya sağ kalan ve yaşam savaşını sürdürmeye, çocukları için hayata tutunmaya çalışan kadınlar, anneler! Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadın risk altında. Her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor”

ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLAR ANNELERİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE ERİYOR”

Filistin’deki katliamdan bahseden Tanrıverdi şu ifadelere yer verdi:

“Ne diyordu Gazzeli anne? ‘Ben 6 çocuk doğurmakla yükümlüyüm. Çünkü 2'sini İsrail öldürecek, 2'si eve ekmek getirmek için çalışacak, 2'si de okusun ki ülke için işe yarasın.’ Ya anne olduğunu göremeden, karnında bebeği ile ölen kadınlar, ölen annesinin bedeninden ameliyatla alınan bebekler. Zor şartlar, ölümle burun buruna yaşamak ve yetersiz beslenme nedeniyle erken doğum yapan, sütü kesilen anneler. Gazze'deki her 5 kadından 4'ü, aile bireylerinden en az birinin üst üste 2 öğün yiyemediğini ifade ediyor. Çocuklar, annelerinin gözü önünde eriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) ve pek çok uluslararası platformda haykırdığı gibi ‘savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz.’ Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hanımefendi'nin çocuklar ile kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişim tüm dünyaya örnek oluyor.”

“ATEŞKES İÇİN BİR ADIM BEKLİYORUZ”

Gazzeli anneler için dimdik ayakta olduklarını söyleyen AK Parti Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi,

“Hamas'ın ateşkes masasına oturmayı kabul etmesi gelecek için bir umuttur. Ancak çağrıya rağmen özellikle Gazze ve Refah'ta artarak devam eden saldırılar İsrail'in niyetini ortaya koymuştur. Biz anneler olarak yine de İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; ateşkes için bir adım bekliyoruz. İsrailli yetkililere soruyorum; Vaat edilmiş topraklar hedefinizi, hayattan kopardığınız annelerin ve çocukların bedenleri üzerine mi inşa edeceksiniz? Bizler bugün AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanlığı, teşkilatlarımız, kadın milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri olarak buradayız. Şu anda 81 ilde Ak Partili kadınlar olarak Gazzeli anneler için dimdik ayaktayız”

şeklinde konuştu.

“BU ZULÜM DAHA NE KADAR SÜRECEK?”

Tanrıverdi yaptığı basın açıklamasının sonunda ise,

“2 çocuğu şehit edilen Gazzeli kadın soruyor; ‘Hasan ve Bera’nın suçları neydi? Ne günah işlediler?’ İşte o anneler için soruyoruz. Yaşamayacağını bile bile çocuk doğuran Gazzeli anneler için susmuyoruz! Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler, er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden bu direniş bitmez. Kalbi Gazzeli anneler için çarpan kadınlar olarak haykırıyoruz: Bu zulüm daha ne kadar sürecek? Yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek”

diyerek açıklamasını tamamladı.