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Malatya Havalimanı’nın Nisan ayı istatistikleri açıklandı

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T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı’nın 2024 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre; Malatya Havalimanı’nda nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 74 bin 312 oldu.

Malatya Havalimanı’nın Nisan ayı istatistikleri açıklandı mask
Malatya Havalimanı’nın Nisan ayı istatistikleri açıklandı
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T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı’nın 2024 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre; Malatya Havalimanı’nda nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 74 bin 312 oldu.

Malatya Havalimanı’nın Nisan ayı istatistikleri açıklandı

Nisan ayında Malatya Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 462, dış hatlarda 3 olmak üzere toplamda 465’e ulaştı. Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise nisan ayında toplamda 581 ton oldu.

Malatya Havalimanı’nın Nisan ayı istatistikleri açıklandı

4 AYLIK YOLCU TRAFİĞİ 256 BİN 244

Malatya Havalimanı’nda 4 Aylık (ocak, şubat, mart, nisan dönemi) yolcu trafiği 256 bin 244, uçak trafiği, bin 762, yük trafiği (kargo, posta, bagaj) ise bin 902 ton olarak gerçekleşti.

 
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10 May 2024 - 15:10 - Ekonomi

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