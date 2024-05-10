Malatya Havalimanı’nın Nisan ayı istatistikleri açıklandı

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı’nın 2024 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre; Malatya Havalimanı’nda nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 74 bin 312 oldu.
Nisan ayında Malatya Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 462, dış hatlarda 3 olmak üzere toplamda 465’e ulaştı. Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise nisan ayında toplamda 581 ton oldu.
4 AYLIK YOLCU TRAFİĞİ 256 BİN 244
Malatya Havalimanı’nda 4 Aylık (ocak, şubat, mart, nisan dönemi) yolcu trafiği 256 bin 244, uçak trafiği, bin 762, yük trafiği (kargo, posta, bagaj) ise bin 902 ton olarak gerçekleşti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.