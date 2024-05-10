Cömertoğlu’nda büyükelçiye teşekkür

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Ankara’da Avrupa Günü resepsiyonuna ev sahipliği yaptı. Arapgir’in Fahri Hemşehrisi Büyükelçi NikolausMeyer-Landrut’ın Türkiye görevi bitiminde düzenlemiş olduğu Avrupa Günü resepsiyonuna, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu onur konuğu olarak davet edildi.
Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu katılım sağladığı resepsiyonda Arapgir’i defalarca ziyaret ederek bizlerini onurlandıran Sayın Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’a teşekkürlerini ileterek yeni görev yerinde başarılar diledi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.