10 May 2024 - 15:08 - Gündem

Cömertoğlu’nda büyükelçiye teşekkür

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Ankara’da Avrupa Günü resepsiyonuna ev sahipliği yaptı. Arapgir’in Fahri Hemşehrisi Büyükelçi NikolausMeyer-Landrut’ın Türkiye görevi bitiminde düzenlemiş olduğu Avrupa Günü resepsiyonuna, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu onur konuğu olarak davet edildi.