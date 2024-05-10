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Cömertoğlu’nda büyükelçiye teşekkür

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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Ankara’da Avrupa Günü resepsiyonuna ev sahipliği yaptı. Arapgir’in Fahri Hemşehrisi Büyükelçi NikolausMeyer-Landrut’ın Türkiye görevi bitiminde düzenlemiş olduğu Avrupa Günü resepsiyonuna, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu onur konuğu olarak davet edildi.

Cömertoğlu’nda büyükelçiye teşekkür mask
Cömertoğlu’nda büyükelçiye teşekkür
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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Ankara’da Avrupa Günü resepsiyonuna ev sahipliği yaptı. Arapgir’in Fahri Hemşehrisi Büyükelçi NikolausMeyer-Landrut’ın Türkiye görevi bitiminde düzenlemiş olduğu Avrupa Günü resepsiyonuna, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu onur konuğu olarak davet edildi.

Cömertoğlu’nda büyükelçiye teşekkür

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu katılım sağladığı resepsiyonda Arapgir’i defalarca ziyaret ederek bizlerini onurlandıran Sayın Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’a teşekkürlerini ileterek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Cömertoğlu’nda büyükelçiye teşekkür

Kaynak: BÜLTEN
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10 May 2024 - 15:08 Malatya- Gündem

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