Hızlı ve Öfkeli serisinin 11’inci filmi ertelendi

Filmin yayınlanma tarihi olarak verilen 4 Nisan 2025 tarihinin kesin bir şekilde ertelenmesinin ardından gözler vizyon tarihine çevrildi. Sevilen filmin en yakın vizyon tarihi ise 2026 yılının yaz ayları olarak görülüyor.

16 EYLÜLDE ÇEKİMLER BAŞLAYACAK

Louis Leterrier’in yöneteceği filmin çekimlerine ise 15 Eylül’de, hazırlıkların tamamlanmasının ardından başlanacağı bilgisi bulunuyor. Dünya çapında büyük ilgi gören yeni filmin Louis Leterrier’in yönetmenliğinde çekileceği belirtiliyor. Serinin bilinen yönetmeni Justin Lin son yapımda bulunmayacak.

Vin Diesel'ın başrolünü üstlendiği ünlü film serisi ise hayranları tarafından büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Böylelikle filmin senaryosunu yazan Oren Uziel ve Christina Hodson’ın daha fazla zamanı olacak.

HIZLI VE ÖFKELİ SERİSİ

Hızlı ve öfkeli film serisi yasadışı yarışları ve soygunları konu ediniyor. Aksiyon filmi serisinin dağıtımını ise Universal Pictures üstleniyor. Geniş yıllara yayılacak serinin filmleri ve yapım tarihleri ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“1- Hızlı & Öfkeli 22 Haziran 2001,

2-Daha Hızlı Daha Öfkeli (Hızlı ve Öfkeli 2) 6 Haziran 2003,

3- Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı 16 Haziran 2006,

4- Hızlı ve Öfkeli 4 3 Nisan 2009,

5- Hızlı ve Öfkeli: Rio Soygunu 29 Nisan 2011,

6- Hızlı ve Öfkeli 6 24 Mayıs 2013,

7- Hızlı ve Öfkeli 7 3 Nisan 2015,

8- Hızlı ve Öfkeli 8 14 Nisan 2017,

9- Hızlı ve Öfkeli 9 25 Haziran 2021,

10- Hızlı ve Öfkeli 10 19 Mayıs 2023.

Ünlü serinin bu filmlerin dışında 2 kısa filmi ve 2019 yılında yayınlanan Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi de bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi