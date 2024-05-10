10 May 2024 - 14:02 - Gündem

Mardin’in Kızıltepe Midyat Savur ilçeleri etkilenecek! 11 Mayıs Mardin elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…