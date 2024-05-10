Mardin’in Kızıltepe Midyat Savur ilçeleri etkilenecek! 11 Mayıs Mardin elektrik kesintisi

DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Otluk, Konuklu, Cantaşı, Yarımca, Büyükboğaziye, Çıplak, Tarlabaşı, Otluk, Beşik, Küçükboğaziye, Çetinkaya, Körsu bölgelerine,
Yarın 08.00-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Ilıcak, Üçevler, Turgut Özal, Selahattin Eyyubi, Atatürk, Yoldere bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Doğançay bölgesine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Savur ilçesine bağlı Seydin, Kaplan, Safa bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.