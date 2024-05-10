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Mardin’in Kızıltepe Midyat Savur ilçeleri etkilenecek! 11 Mayıs Mardin elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

son dakika 11 Mayıs Mardin elektrik kesintisi mask
Mardin’in Kızıltepe Midyat Savur ilçeleri etkilenecek! 11 Mayıs Mardin elektrik kesintisi
Mardin’in Kızıltepe Midyat Savur ilçeleri etkilenecek! 11 Mayıs Mardin elektrik kesintisi
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DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:

Mardin’in Kızıltepe Midyat Savur ilçeleri etkilenecek! 11 Mayıs Mardin elektrik kesintisi

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Otluk, Konuklu, Cantaşı, Yarımca, Büyükboğaziye, Çıplak, Tarlabaşı, Otluk, Beşik, Küçükboğaziye, Çetinkaya, Körsu bölgelerine,

Mardin’in Kızıltepe Midyat Savur ilçeleri etkilenecek! 11 Mayıs Mardin elektrik kesintisi

Yarın 08.00-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Ilıcak, Üçevler, Turgut Özal, Selahattin Eyyubi, Atatürk, Yoldere bölgelerine,

Mardin’in Kızıltepe Midyat Savur ilçeleri etkilenecek! 11 Mayıs Mardin elektrik kesintisi

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Doğançay bölgesine,

Mardin’in Kızıltepe Midyat Savur ilçeleri etkilenecek! 11 Mayıs Mardin elektrik kesintisi

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Savur ilçesine bağlı Seydin, Kaplan, Safa bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Mardin’in Kızıltepe Midyat Savur ilçeleri etkilenecek! 11 Mayıs Mardin elektrik kesintisi
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10 May 2024 - 14:02 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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