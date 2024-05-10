Tekirdağ’da Kapaklı Çorlu Muratlı Hayrabolu Malkara Şarköy ve Ergene etkilenecek! 11 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
11 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: KAPAKLI
Mahalle Adı
Merkez-Atatürk
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
11.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
11.05.2024 Cumartesi Saati: 15:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Hatip
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
11.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
11.05.2024 Cumartesi Saati: 15:00
İLÇE: MURATLI
Mahalle Adı
Merkez-Fatih
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
11.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
11.05.2024 Cumartesi Saati: 11:00
İLÇE: MURATLI
Mahalle Adı
Merkez-İstiklal-Kurtpınar
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
11.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
11.05.2024 Cumartesi Saati: 11:00
İLÇE: HAYRABOLU
Mahalle Adı
Merkez-Hisar
Tahmini Kesinti Süresi
1,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
11.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
11.05.2024 Cumartesi Saati: 10:30
İLÇE: ŞARKÖY
Mahalle Adı
Merkez-İstiklal
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
11.05.2024 Cumartesi Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00
İLÇE: HAYRABOLU
Mahalle Adı
Merkez-Hisar
Tahmini Kesinti Süresi
1,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
11.05.2024 Cumartesi Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00
İLÇE: MALKARA
Mahalle Adı
Merkez-Aksakal
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00
İLÇE: ŞARKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Sofuköy
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00
İLÇE: ŞARKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Yeniköy
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00
İLÇE: ŞARKÖY
Mahalle Adı
Merkez-İstiklal
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00
İLÇE: MALKARA
Mahalle Adı
Merkez-Emirali
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00
İLÇE: MALKARA
Mahalle Adı
Merkez-Çimendere
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00
İLÇE: MALKARA
Mahalle Adı
Merkez-Çınarlıdere
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00
İLÇE: MALKARA
Mahalle Adı
Merkez-Sağlamtaş
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00
İLÇE: HAYRABOLU
Mahalle Adı
Merkez-Hisar
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
11.05.2024 Cumartesi Saati: 15:00
İLÇE: MURATLI
Mahalle Adı
Merkez-Muradiye
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
11.05.2024 Cumartesi Saati: 15:00
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Velimeşe Osb
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
11.05.2024 Cumartesi Saati: 16:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
11.05.2024 Cumartesi Saati: 18:30
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Marmaracıkosb
Tahmini Kesinti Süresi
0,983333333333333 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
11.05.2024 Cumartesi Saati: 23:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
11.05.2024 Cumartesi Saati: 23:59
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.