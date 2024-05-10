10 May 2024 - 13:54- Gündem G:

Tekirdağ’da Kapaklı Çorlu Muratlı Hayrabolu Malkara Şarköy ve Ergene etkilenecek! 11 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte 11 Mayıs’ta Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tekirdağ’da Kapaklı Çorlu Muratlı Hayrabolu Malkara Şarköy ve Ergene etkilenecek! 11 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi mask
Tekirdağ’da Kapaklı Çorlu Muratlı Hayrabolu Malkara Şarköy ve Ergene etkilenecek! 11 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi
Tekirdağ’da Kapaklı Çorlu Muratlı Hayrabolu Malkara Şarköy ve Ergene etkilenecek! 11 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Tekirdağ’da Kapaklı Çorlu Muratlı Hayrabolu Malkara Şarköy ve Ergene etkilenecek! 11 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

11 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KAPAKLI

Mahalle Adı

Merkez-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 15:00

Tekirdağ’da Kapaklı Çorlu Muratlı Hayrabolu Malkara Şarköy ve Ergene etkilenecek! 11 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Hatip

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 15:00

Tekirdağ’da Kapaklı Çorlu Muratlı Hayrabolu Malkara Şarköy ve Ergene etkilenecek! 11 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Fatih

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 11:00

Tekirdağ’da Kapaklı Çorlu Muratlı Hayrabolu Malkara Şarköy ve Ergene etkilenecek! 11 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-İstiklal-Kurtpınar

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 11:00

Tekirdağ’da Kapaklı Çorlu Muratlı Hayrabolu Malkara Şarköy ve Ergene etkilenecek! 11 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Hisar

Tahmini Kesinti Süresi

1,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 10:30

Tekirdağ’da Kapaklı Çorlu Muratlı Hayrabolu Malkara Şarköy ve Ergene etkilenecek! 11 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-İstiklal

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

Tekirdağ’da Kapaklı Çorlu Muratlı Hayrabolu Malkara Şarköy ve Ergene etkilenecek! 11 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Hisar

Tahmini Kesinti Süresi

1,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Tekirdağ’da Kapaklı Çorlu Muratlı Hayrabolu Malkara Şarköy ve Ergene etkilenecek! 11 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Aksakal

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

Tekirdağ’da Kapaklı Çorlu Muratlı Hayrabolu Malkara Şarköy ve Ergene etkilenecek! 11 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Sofuköy

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Yeniköy

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

Tekirdağ’da Kapaklı Çorlu Muratlı Hayrabolu Malkara Şarköy ve Ergene etkilenecek! 11 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-İstiklal

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Emirali

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Çimendere

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Çınarlıdere

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Sağlamtaş

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Hisar

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 15:00

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Muradiye

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 15:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe Osb

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 18:30

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Marmaracıkosb

Tahmini Kesinti Süresi

0,983333333333333 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 23:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 23:59

 

 
 

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10 May 2024 - 13:54 Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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