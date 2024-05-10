Tekirdağ’da Kapaklı Çorlu Muratlı Hayrabolu Malkara Şarköy ve Ergene etkilenecek! 11 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

11 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KAPAKLI

Mahalle Adı

Merkez-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 15:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Hatip

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 15:00

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Fatih

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 11:00

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-İstiklal-Kurtpınar

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 11:00

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Hisar

Tahmini Kesinti Süresi

1,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 10:30

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-İstiklal

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Hisar

Tahmini Kesinti Süresi

1,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Aksakal

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Sofuköy

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Yeniköy

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-İstiklal

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Emirali

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Çimendere

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Çınarlıdere

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Sağlamtaş

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Hisar

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 15:00

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Muradiye

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 15:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe Osb

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 18:30

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Marmaracıkosb

Tahmini Kesinti Süresi

0,983333333333333 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 23:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 23:59