Edirne’de yaşayanlar dikkat! Pazar günü için uyarı geldi! 12 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
11 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Merkez-Köprü
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
11.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00
12 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Merkez-Büyük Cami
Tahmini Kesinti Süresi
5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 14:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Karaağaç-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 11:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
İbriktepe-Gemici
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 11:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
İbriktepe-Hamidiye
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 11:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
İbriktepe-İnönü
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 11:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
İbriktepe-Selanik
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 11:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Sultan-Atatürk
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 11:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Sultan-Menderes
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 11:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Paşaköy-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 11:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Kumdere-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 11:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Merkez-Fatih
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 11:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Yenikarpuzlu-Fevzi Çakmak
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 11:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Yenikarpuzlu-Gazi
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 11:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Yenikarpuzlu-İnönü
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 11:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Turpçular-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 11:00
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Yenimuhacir-Atatürk
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 11:00
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Yenimuhacir-Cumhuriyet
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 11:00
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Yenimuhacir-İnönü
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 11:00
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Yenimuhacir-İstiklal
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 11:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Hacı-Gündoğan
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 11:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Hacı-Selanik
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 11:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Hacı-Zaferiye
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 11:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Sarıcaali-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 11:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Balabancık-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 11:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Tevfikiye-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 11:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.