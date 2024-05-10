Kırklareli’nde yaşayanlar Pazar günü dikkat! 12 Mayıs Kırıkkale elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklaerli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
12 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Atatürk
Tahmini Kesinti Süresi
5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 14:00
İLÇE: LÜLEBURGAZ
Mahalle Adı
Eskibedir
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 14:00
İLÇE: LÜLEBURGAZ
Mahalle Adı
Yenibedir
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.05.2024 Pazar Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.05.2024 Pazar Saati: 14:00
13 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-İstasyon
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
13.05.2024 Pazartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
13.05.2024 Pazartesi Saati: 10:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Akalar
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
13.05.2024 Pazartesi Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
13.05.2024 Pazartesi Saati: 14:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.