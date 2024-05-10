10 May 2024 - 13:44- Gündem G:

Kırklareli’nde yaşayanlar Pazar günü dikkat! 12 Mayıs Kırıkkale elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte 12 Mayıs’ta Kırklareli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kırklareli’nde yaşayanlar Pazar günü dikkat! 12 Mayıs Kırıkkale elektrik kesintisi mask
Kırklareli’nde yaşayanlar Pazar günü dikkat! 12 Mayıs Kırıkkale elektrik kesintisi
Kırklareli’nde yaşayanlar Pazar günü dikkat! 12 Mayıs Kırıkkale elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklaerli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Kırklareli’nde yaşayanlar Pazar günü dikkat! 12 Mayıs Kırıkkale elektrik kesintisi

12 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 14:00

Kırklareli’nde yaşayanlar Pazar günü dikkat! 12 Mayıs Kırıkkale elektrik kesintisi

İLÇE: LÜLEBURGAZ

Mahalle Adı

Eskibedir

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 14:00

Kırklareli’nde yaşayanlar Pazar günü dikkat! 12 Mayıs Kırıkkale elektrik kesintisi

İLÇE: LÜLEBURGAZ

Mahalle Adı

Yenibedir

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 14:00

Kırklareli’nde yaşayanlar Pazar günü dikkat! 12 Mayıs Kırıkkale elektrik kesintisi

13 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-İstasyon

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

13.05.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

13.05.2024 Pazartesi Saati: 10:00

Kırklareli’nde yaşayanlar Pazar günü dikkat! 12 Mayıs Kırıkkale elektrik kesintisi

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Akalar

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

13.05.2024 Pazartesi Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

13.05.2024 Pazartesi Saati: 14:00

Kırklareli’nde yaşayanlar Pazar günü dikkat! 12 Mayıs Kırıkkale elektrik kesintisi
 
 

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10 May 2024 - 13:44 Kirklareli- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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