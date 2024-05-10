Kırklareli’nde yaşayanlar Pazar günü dikkat! 12 Mayıs Kırıkkale elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklaerli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

12 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 14:00

İLÇE: LÜLEBURGAZ

Mahalle Adı

Eskibedir

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 14:00

İLÇE: LÜLEBURGAZ

Mahalle Adı

Yenibedir

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 14:00

13 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-İstasyon

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

13.05.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

13.05.2024 Pazartesi Saati: 10:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Akalar

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

13.05.2024 Pazartesi Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

13.05.2024 Pazartesi Saati: 14:00