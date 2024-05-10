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Elazığ ve Bingöl’de yaşayanlar dikkat! 11 Mayıs Elazığ ve Bingöl elektrik kesintisi

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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da ve Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Elazığ ve Bingöl’de yaşayanlar dikkat! 11 Mayıs Elazığ ve Bingöl elektrik kesintisi mask
Elazığ ve Bingöl’de yaşayanlar dikkat! 11 Mayıs Elazığ ve Bingöl elektrik kesintisi
Elazığ ve Bingöl’de yaşayanlar dikkat! 11 Mayıs Elazığ ve Bingöl elektrik kesintisi
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FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

Elazığ ve Bingöl’de yaşayanlar dikkat! 11 Mayıs Elazığ ve Bingöl elektrik kesintisi

“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Alacakaya ilçesine bağlı Çakmakkaya Köyü, Merkez Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Elazığ ve Bingöl’de yaşayanlar dikkat! 11 Mayıs Elazığ ve Bingöl elektrik kesintisi

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kamışlı Mahallesi, Uzundere Mahallesi, Dallıtepe Köyü Göl Mezra, Ilıca Mahallesi, Dallıtepe Köyü Merkez Mevkii, Ortaçanak Köyü Merkez Mevkii, Ortaçanak Köyü Hezaz Mevkii, Ortaçanak Köyü Elma Mevkii, Ortaçanak Köyü Gevir Mevkii, Ortaçanak Köyü Subaşı Mezra bölgelerine,

Elazığ ve Bingöl’de yaşayanlar dikkat! 11 Mayıs Elazığ ve Bingöl elektrik kesintisi

Yarın 09.30-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çiçekyayla Köyü bölgesine,

Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Karlıova ilçesine bağlı Kızılçubuk Köyü, Ortaköy Köyü, Kazanlı Köyü bölgelerine,

Elazığ ve Bingöl’de yaşayanlar dikkat! 11 Mayıs Elazığ ve Bingöl elektrik kesintisi

Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Karcı Köyü Merkez Mevkii, Güzeldere Köyü Merkez Mevkii, Üçgül Köyü Merkez Mevkii, Üçgül Köyü İbraman Mevkii, Döşekkaya Köyü Güllüce Mevkii, Döşekkaya Köyü Merkez Mevkii, Üçgül Köyü Büyükköy Mevkii, Yelkaya Köyü Merkez Mevkii, Kavaklı Köyü Merkez Mevkii, Yelkaya Köyü Kocakaya Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Elazığ ve Bingöl’de yaşayanlar dikkat! 11 Mayıs Elazığ ve Bingöl elektrik kesintisi

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10 May 2024 - 13:42 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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