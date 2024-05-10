Elazığ ve Bingöl’de yaşayanlar dikkat! 11 Mayıs Elazığ ve Bingöl elektrik kesintisi

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Alacakaya ilçesine bağlı Çakmakkaya Köyü, Merkez Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kamışlı Mahallesi, Uzundere Mahallesi, Dallıtepe Köyü Göl Mezra, Ilıca Mahallesi, Dallıtepe Köyü Merkez Mevkii, Ortaçanak Köyü Merkez Mevkii, Ortaçanak Köyü Hezaz Mevkii, Ortaçanak Köyü Elma Mevkii, Ortaçanak Köyü Gevir Mevkii, Ortaçanak Köyü Subaşı Mezra bölgelerine,
Yarın 09.30-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çiçekyayla Köyü bölgesine,
Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Karlıova ilçesine bağlı Kızılçubuk Köyü, Ortaköy Köyü, Kazanlı Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Karcı Köyü Merkez Mevkii, Güzeldere Köyü Merkez Mevkii, Üçgül Köyü Merkez Mevkii, Üçgül Köyü İbraman Mevkii, Döşekkaya Köyü Güllüce Mevkii, Döşekkaya Köyü Merkez Mevkii, Üçgül Köyü Büyükköy Mevkii, Yelkaya Köyü Merkez Mevkii, Kavaklı Köyü Merkez Mevkii, Yelkaya Köyü Kocakaya Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.