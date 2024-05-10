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Filistinliler kaldırımlara ve boş arazilere çadır kampları kurmaya başladı

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İsrail’in Refah kentinin doğusundaki mahallelere tahliye emri vermesinin ardından yerinden edilen Filistinliler, Gazze Şeridi’nin merkezinde kaldırımlara ve boş arazilere çadır kampları kurmaya başladı.

Filistinliler kaldırımlara ve boş arazilere çadır kampları kurmaya başladı mask
Filistinliler kaldırımlara ve boş arazilere çadır kampları kurmaya başladı
Filistinliler kaldırımlara ve boş arazilere çadır kampları kurmaya başladı
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İsrail’in geniş çaplı kara harekatı öncesi Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yer alan mahallelere 6 Mayıs’ta tahliye emri vermesinin ardından binlerce kişi bölgeden göç etmeye başladı. Zorla yerinden edilen Filistinli aileler, Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deyr El Balah kentinde yeni çadır kampları kurmaya başladı. Çok sayıda aile yer bulamadıkları için çadırlarını kaldırımlara kurarken, bir kısmı da boş arazilere yerleşti.

Filistinliler kaldırımlara ve boş arazilere çadır kampları kurmaya başladı

Refah’tan göç eden Ahed Jabr Rayhan, İsrail’in saldırılarını başlatmasının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Refah kentine geçtiğini ancak İsrail'in buraya da saldırması nedeniyle kentten ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. Refah'ın doğusunda yaşayanların büyük bir kısmının Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr El Balah kenti, Nuseyrat Mülteci Kampı ve Maghazi Mülteci Kampı’na gittiğini belirten Rayhan, halkın yorgun düşmesi ve durumun giderek zorlaşması nedeniyle savaşın bir an önce bitmesini istediklerini ifade etti.

Filistinliler kaldırımlara ve boş arazilere çadır kampları kurmaya başladı

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından 7 Mayıs’ta yapılan açıklamada, insani yardımların geçtiği Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafının ele geçirildiği belirtilmişti. İsrail ordusu, Refah’ta yaşayan Filistinlilere Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ve el-Mevasi bölgesindeki kamplara gitmeleri çağrısında bulunmuştu.

Filistinliler kaldırımlara ve boş arazilere çadır kampları kurmaya başladı
 
Filistinliler kaldırımlara ve boş arazilere çadır kampları kurmaya başladı
 
Filistinliler kaldırımlara ve boş arazilere çadır kampları kurmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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10 May 2024 - 13:01 - Dünya

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