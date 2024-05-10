10 May 2024 - 12:12 - Asayiş

Son dakika! Malatya Çevre Yolu’nda feci kaza! Yaralılar var

Malatya Elazığ Karayolu Çöşnük Mevkii’nde kaza meydana geldi. Bir ticari araç ile bir otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana gelirken trafik kazasına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi. Kazada yaralanan 4 vatandaşa itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.