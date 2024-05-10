- Asayiş

Son dakika! Malatya Çevre Yolu’nda feci kaza! Yaralılar var

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Malatya Elazığ Karayolu Çöşnük Mevkii’nde kaza meydana geldi. Bir ticari araç ile bir otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana gelirken trafik kazasına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi. Kazada yaralanan 4 vatandaşa itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

Son dakika! Malatya'da facia gibi kaza mask
Son dakika! Malatya'da facia gibi kaza
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Malatya Elazığ Karayolu Çöşnük Mevkii’nde kaza meydana geldi. Bir ticari araç ile bir otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana gelirken trafik kazasına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi. Kazada yaralanan 4 vatandaşa itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

Son dakika! Malatya Çevre Yolu’nda feci kaza! Yaralılar var

Bugün Malatya Elazığ Karayolu Çöşnük Mevkii’nde meydana gelen kazaya Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada yaralanan 4 vatandaşa itfaiye ekipleri müdahale etti. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kazada maddi hasar oluşurken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika! Malatya Çevre Yolu’nda feci kaza! Yaralılar var

Kaynak: BÜLTEN
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10 May 2024 - 12:12 Malatya- Asayiş

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