Son dakika! Malatya Çevre Yolu’nda feci kaza! Yaralılar var

Malatya Elazığ Karayolu Çöşnük Mevkii’nde kaza meydana geldi. Bir ticari araç ile bir otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana gelirken trafik kazasına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi. Kazada yaralanan 4 vatandaşa itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.
Bugün Malatya Elazığ Karayolu Çöşnük Mevkii’nde meydana gelen kazaya Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada yaralanan 4 vatandaşa itfaiye ekipleri müdahale etti. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kazada maddi hasar oluşurken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.