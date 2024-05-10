10 May 2024 - 12:06 - Gündem

Sami Er: Tek gayemiz Malatya’mızın bir an evvel ayağa kalkması

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İkizce Mahallesi’nde yer alan İkizce Konteyner Kentte yaşayan vatandaşları ziyaret etti. Burada vatandaşlarla hemhal olan Er, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Konteyner kentte yaşayan vatandaşları tek tek soran Er, TOKİ bünyesinde yapılan konutların son durumu hakkında vatandaşlara bilgiler aktardı.