Sami Er: Tek gayemiz Malatya’mızın bir an evvel ayağa kalkması

Yaptığı incelemeler sırasında bir konuşma gerçekleştiren Sami Er, vatandaşların endişe etmemesini, birinci önceliğin vatandaşların konteynerden kalıcı konutlara geçirilmesi olacağını söyledi.
“HEMŞERİLERİMİZİN HİÇ ENDİŞESİ OLMASIN”
Her daim vatandaşın yanında olduğunu söyleyen Er,
“Depremin yaralarını hep birlikte saracağız, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Malatya’nın ayağa kalkması için ilgili kurumlarla, bakanlıklarla sürekli iletişim halindeyiz. Tek gayemiz Malatya’mızın bir an evvel ayağa kalkmasıdır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile sık sık görüşüyoruz. Bu nedenle bir ayağımız sürekli Ankara’da, her şey vatandaşımızın daha huzurlu ve güvenli yaşayacağı yeni konutların inşası için. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren 6 Şubat depremlerinde tahrip olan Malatya’mızın ihyası için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Konteyner kenetlerimizdeki hemşerilerimizi de sık sık ziyaret ediyoruz. Varsa bir talep ve istek dinliyoruz. Hemşerilerimizin hiç endişesi olmasın birinci önceliğimiz sizlerin konteynerlerden önce kalıcı konutlarınıza geçmesi olacaktır. Allah’a çok şükür güçlü bir devletimiz güçlü bir hükümetimiz var. Devletimiz, hükümetimiz ve yerelde belediyelerimiz bütün imkânlarıyla sizlerin yanındadır”
şeklinde konuştu.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.