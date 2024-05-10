10 May 2024 - 11:51 - Gündem

Malatya'da öğretmenler öldürülen meslektaşları için ayaklandı 1 gün süre ile iş bıraktılar

Malatya’da öğretmenler öldürülen meslektaşları için toplanarak bir günlük süre ile iş bıraktılar. Malatya'da Eğitim İş, Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen sendikaları tarafından Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Eğitim camiası tarafından şiddet olayları kınandı.