“Tik tak” sesleriyle geçen 45 yıl Malatyalı usta zamana ayar veriyor

6 Şubat 2024 depremlerinde kent merkezinde bulunan iş yerlerinin yıkılmasının ardından Valilik tarafından tahsis edilen konteynerde ekmek mücadelesine devam eden 57 yaşındaki saat ustası Mehmet Üzmez ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor. Yaklaşık yarım asırdır zamana ayar veren Üzmez deprem sonrası çeşitli meslekte birçok ustanın şehir dışına çıktığını ifade ederek, kendilerinin ise kenti terk etmeden ayakta durmaya çalıştıklarını kaydetti.

“ÇOK FAZLA ZANAATKÂR BULUNMUYOR”

Mesleğe küçük yaşlarda başladığını belirten kentteki zanaat ustalarının son temsilcilerinden biri olan Mehmet Üzmez,

“Deprem sonrası memleketimizi terk etmedik. 20 yıldır Söğütlü caminin alt kısmında esnaflık yapıyordum, daha sonra cami yıkılınca valilik bizlere konteyner tahsis etti altı-yedi aydır buradan evimize ekmek götürüyoruz. Saatçilik mesleğini 1976 yılından beri yapıyorum. Saat ustası olarak çok fazla zanaatkâr bulunmuyor, eski ustalardan beş-altı kişi kaldı. Bizlerde şehrimizi terk etmedik. Konteynerde işlerimizi sürdürüyoruz. Bugünde bir süre yanında kalfalık yaptığım ustamız Ömer Mecit de ziyaretimize geldi mutlu olduk. Büyük bir felaket atlattık Allah bugünümüzden beter etmesin”

dedi.

“GÖZYAŞLARI DÖKEN MÜŞTERİLERİMİZ DE VAR”

Depremler sonrası mesleğini sürdürmesi için çeşitli illerden teklifler de aldığını belirten Üzmez, çok fazla saat tamiri talebinin de bulunmadığını ifade ederek,

“Saat satışlarımız da idare eder düzeyde. Müşteri potansiyelimiz yüksek. Az miktarda bir kaybımız oldu. Bizleri yeni yerimizdeki konteynerde gören müşterilerimiz mutlu oluyor, geçtiğimiz günlerde ziyaretimize gelerek gözyaşları döken müşterilerimiz de var”

diye konuştu.

Bir süre beraberinde kalfalık yaptığı 86 yaşındaki ustası Ömer Mecit’in de ziyaret ettiği Üzmez, Ustası Mecit’ten çok şey öğrendiklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı