- Ekonomi

Sanayi üretiminde artış

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Sanayi üretimi yıllık yüzde 4,3 arttı, aylık ise yüzde 0,3 azaldı.

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Sanayi üretiminde artış
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi’ni açıkladı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,1 arttı.

Sanayi üretiminde artış

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,5 azaldı.

 
Sanayi üretiminde artış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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10 May 2024 - 11:30 - Ekonomi

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