Bakanlık onayladı! Malatya’nın o ilçesine hibe müjdesi!

Bu başvurular belediyenin teknik ekipleri nezaretinde mülk sahipleri adına yapılmış ve proje hibe destekleri de yine mülk sahipleri adına çıkarılmış olup, burada emeğin boşa düşürülmeden uygulama projelerinin ortaya çıkmasıyla, yeni toplu restorasyon yardımları için ikinci aşamaları da karşılıksız kalmamasının amaçlandığı belirtildi.

ARAPGİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Verilecek hibe desteği ile ilgili Arapgir Belediyesinden şu açıklamalar yapıldı:

“6 Şubat 2023 yılında meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerde zarar gören Taşınmaz Kültür Varlıklarına yardım sağlanmasına dair yönetmelik 2023 yılında yürürlüğe girmişti. Bu yönetmeliğe istinaden Arapgir’de depremden etkilenen konutların onarılması için proje desteği sağlanması amacıyla Arapgir Belediyesi tarafından ilçe genelinde bir çalışma yapılarak hasar gören konutlar tespit edilmiş ve konutların malikleriyle gerekli görüşmeler ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Uygulamalar Dairesi Başkanlığı’nın 2 Mayıs 2024 tarihli yazıları Depremde zarar gören 11 ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile, ilgili belediyelerine gönderilmiştir. Söz konusu yazıda ‘Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde Bakanlığımızca 2024 yılında proje ve uygulama yardımı yapılacak taşınmazlar, Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonu’nun 22 Mayıs 2024 tarihli ve 2 sayılı kararıyla belirlenmiş olup ilgili Bakan oluru ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir’ denilmektedir.”

51 EV İÇİN HİBE BAŞVURULARI YAPILDI

Arapgir Belediyesinden yapılan açıklamada merkezde 31, Ormansırtı Mahallesi’nde 20 ev için proje hibe başvurularının yapıldığı belirtilerek,

“2023 yılı sonlarına doğru çıkarılan yönetmelik çerçevesinde Arapgir ilçesi sınırları dâhilinde merkezde 31, Ormansırtı mahallesinde de 20 olmak üzere toplam 51 tescilli ev için proje hibe başvuruları yapılmış olup, bu başvuruların tamamı ilgili Bakanlık tarafından kabul edilerek proje yardımı yapılmasına karar verilmiştir. Bu süre içerisinde Arapgir Belediyesi tarafından bilgilendirme çalışmaları dâhil, yoğun bir çalışma yapılmış ve belediyenin teknik ekipleri veri hazırlanması sürecinde ilgili firmalara yardımcı olmuşlardır. İlgili Bakanlık tarafından daha önce de onarılması gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarına proje ve uygulama yardımları yapılıyordu fakat deprem nedeniyle vatandaşlara destek olmak amacı ile onarım şartı taşıyan tüm projelere hibe ödemesi yapılmasına karar verilmiştir”

ifadeleri yer aldı.

EN DOĞRU BİLGİYİ BELEDİYENİN TEKNİK EKİPLERİ VERECEK

En doğru bilginin belediyenin teknik ekipleri tarafından verileceğini bildiren Arapgir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada,

“Projeleri ilgili firmalarca yapılan taşınmazlara önümüzdeki süreçte de uygulama hibesinin çıkacağı muhtemeldir. Ancak bu süreçte vatandaşlar yanlış yanıltıcı bilgi ve algıya kapılmadan en doğru bilgiyi belediyenin teknik birimlerinden alabilirler. Bu proje uzun soluklu bir uygulama olup, teşvik edici özelliğiyle önümüzdeki süreçte ilçe genelindeki onarıma ihtiyacı olan tescilli konutlar da bu hibeden faydalanabileceklerdir. Hibe projesine başvuru süreci iki aşamalı olup; 1’inci süreçte projelendirme hibesi başvuruları, 2’nci süreçte ise çizilen projelerle birlikte uygulama hibe başvuruları şeklinde olacaktır. Her yılın başında yapılacak başvuruların tarihleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilmektedir”

belirtildi.

ATA MİRASI EVLER KORUNACAK

Yapılan açıklamada hibe desteğinin bazı detayları da verilerek,

“Projelerde başvuru dosyaları için vekâlet masrafı ve çıkan hibe sonrası, hibenin yüzde 9’u oranında kesilecek damga vergisi masrafı dışında başvuru sahiplerinden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Bu yıl yapılan başvuruların tamamına proje yardımı çıkmış olup, sözleşmelerin proje yardımından yararlanacak taşınmaz sahipleri ile 10 Mayıs 2024 tarihine kadar imzalanması gerekmektedir. Yapılan bu uygulama neticesinde Arapgir’de gerek tescilli ve gerekte tarihi değere haiz konutların restorasyon işlemleri gerçekleştirilmiş olacaktır. Projelerin çizilmesi ile ve akabinde yapılacak restorasyon uygulamaları neticesinde kültür mirası ecdat yadigarı, Arapgir’in geleneksel mimari örnekleri olan, yörenin doğası ve iklimi ile uyumlu, insan odaklı mimari özellikler taşıyan tescilli yapılarımız, tarihi birer belge olarak kayıt altına alınmış olacak, ilçemizin doğal, geleneksel mimari dokusu ve geleneksel yaşam kültürü korunmaya ve sürdürülmeye devam edecektir. Aynı zamanda hem Arapgir halkı için hem de ilçeye gelecek ziyaretçiler için ilgi çekici, ilçe hafızasına hizmet eden bir görünüm kazandırılacak ve yıkılmaya yüz tutmuş ata mirası evlerimiz ilelebet korunarak, yeni nesillere aktarılmış olacaktır”

İfadelerine yer verildi.

Kaynak: BÜLTEN