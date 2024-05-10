Buğday rekoltesinde son durum ne? Yüzler gülecek mi?

İlçede çiftçi ilk buğday hasadını gerçekleştirdi. Üreticiler yüksek rekolteden dolayı çok memnun. Geçen yıl buğdayın kilosunun 7- 8 TL'den satıldığını kaydeden üreticilerin bu yıl fiyat beklentisi ise 11-12 lira.
Kozanda 100 dönüm alana ektiği buğdayın haşatına başlayan Muzaffer Bozol, verimin çok güzel olduğunu ifade ederek, “Bu sene 100 dönüm alana ekim yaptım. Dönüme 670 kilogram verim alıyoruz. Fiyatlar geçen yıl fiyatlar düşüktü 7 TL civarında satmış olduk. Bu yıl beklentimiz 11-12 TL olursa bizler için güzel olur. Bu yıl ara yağışlar buğday için iyi oldu. Bereketli bir sezon başladı” diye konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.