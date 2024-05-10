Vali Yazıcı’dan Anneler Günü Mesajı

Anneler Günü’nü kutlayan Vali Ersin Yazıcı mesajında, “Sevgi ve şefkatle, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimiz, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır. Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerimizin payı vardır” şeklinde konuştu.

“HER ŞEYİN EN İYİSİNE VE EN GÜZELİNE LAYIKTIR”

Malatya Valisi Ersin Yazıcı mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Onların değerini kaybetmeden zamanında bilmek, başımıza taç etmek ve gönüllerini hoş tutmak bizler için bir görevdir. Yüce dinimizin “Cennet annelerin ayakları altındadır.” ifadeleri ile kutsallıkları belirtilen annelerimiz, her zaman her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyor, bizleri bugünlere ulaştıran annelerimize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum.”

Kaynak: BÜLTEN