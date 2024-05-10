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Diyarbakır’ın 6 ilçesinde kesinti yaşanacak! 11 Mayıs Diyarbakır elektrik kesintisi

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Diyarbakır’ın 6 ilçesinde kesinti yaşanacak! 11 Mayıs Diyarbakır elektrik kesintisi mask
Diyarbakır’ın 6 ilçesinde kesinti yaşanacak! 11 Mayıs Diyarbakır elektrik kesintisi
Diyarbakır’ın 6 ilçesinde kesinti yaşanacak! 11 Mayıs Diyarbakır elektrik kesintisi
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DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Diyarbakır’da:

Diyarbakır’ın 6 ilçesinde kesinti yaşanacak! 11 Mayıs Diyarbakır elektrik kesintisi

“Yarın 08.00-19.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Konacık, Alabal, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Tatlıçayır, Aslanoğlu, Erler, Oğuzlar, Akçay bölgelerine,

Diyarbakır’ın 6 ilçesinde kesinti yaşanacak! 11 Mayıs Diyarbakır elektrik kesintisi

Yarın 08.00-20.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Bağıvar, Çarıklı, Şehitlik bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Başköy, Abacılar, Çukurköy, Belen, Kuyular bölgelerine,

Diyarbakır’ın 6 ilçesinde kesinti yaşanacak! 11 Mayıs Diyarbakır elektrik kesintisi

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cücük, Gözegöl, Çölgüzeli, Barış, Yolboyu Pirinçlik, Gömmetaş, Çiftlik, Bağcılar bölgelerine,

Yarın 08.00-20.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Yolboyu Pirinçlik, Topraktaş, Oğlaklı, İnanöz, Güleçoba bölgelerine,

Diyarbakır’ın 6 ilçesinde kesinti yaşanacak! 11 Mayıs Diyarbakır elektrik kesintisi

Yarın 00.01-08.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Camikebir, Kelvan, Yeşilburç, Kumluca, Şaar, Çarşı, Yenişehir bölgelerine,

Yarın 08.00-20.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Alipınar, Bağıvar, Karabaş, Kozan, Kabasakal, Fetih, Tanoğlu, Gölpınar, Şehitlik bölgelerine,

Diyarbakır’ın 6 ilçesinde kesinti yaşanacak! 11 Mayıs Diyarbakır elektrik kesintisi

Yarın 08.00-19.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Kuşburnu, Kartaltepe, Küçükkadı, Hacıosman, Bahçecik, Yeşilköy, Sarıkamış, Köşk, Doğu Çanakçı, Pınardüzü, Kuşlukbağı, Karaçalı, Hızır İlyas, Gölpınar, Dökmetaş bölgelerine,

Diyarbakır’ın 6 ilçesinde kesinti yaşanacak! 11 Mayıs Diyarbakır elektrik kesintisi

Yarın 08.00-19.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Esenbağ, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Yeşilli, Kengerli, Yenievler, Köprübaşı, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Konacık, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu,

Diyarbakır’ın 6 ilçesinde kesinti yaşanacak! 11 Mayıs Diyarbakır elektrik kesintisi

Yarın 08.00-19.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Eryolu, Kapaklıpınar, Baharlı, Kağıtlı, Çakallı, Karagöz, Tatlıçayır, Işıklar, Yasince, Ataköy, Aslanoğlu, Güroluk, Erler, Eliaçık, Çölağan, Oğuzlar, Akçay, Çavuşlu, Serçeler, Kuşburnu, Kartaltepe, Küçükkadı, Hacıosman, Bahçecik, Yeşilköy, Sarıkamış, Köşk, Doğu Çanakçı, Pınardüzü, Kuşlukbağı, Karaçalı, Hızır İlyas, Gölpınar bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Diyarbakır’ın 6 ilçesinde kesinti yaşanacak! 11 Mayıs Diyarbakır elektrik kesintisi

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10 May 2024 - 09:56 Diyarbakir- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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