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Kayseri’nin bu ilçeleri yarın dikkat! 11 Mayıs Kayseri elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri’nin bu ilçeleri yarın dikkat! 11 Mayıs Kayseri elektrik kesintisi mask
Kayseri’nin bu ilçeleri yarın dikkat! 11 Mayıs Kayseri elektrik kesintisi
Kayseri’nin bu ilçeleri yarın dikkat! 11 Mayıs Kayseri elektrik kesintisi
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KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,

Kayseri’nin bu ilçeleri yarın dikkat! 11 Mayıs Kayseri elektrik kesintisi

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Doruklu Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Kızılören Ötebatan Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 17.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Hilmiye, Kayaaltı mahallelerine,

Yarın 08.30 ila 10.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Dikilitaş, Hilmiye, Karahalka, Karakuyu, Kayaaltı, Kırkpınar, Kurbağalık, Olukkaya, Örenşehir Bucak Merkezi, Saçayağı, Şerefiye, Taşlıgeçit, Uzunpınar, Üçpınar mahallelerine,

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi’ne,

Kayseri’nin bu ilçeleri yarın dikkat! 11 Mayıs Kayseri elektrik kesintisi

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Talatpaşa Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi / Hacılar ilçelerine bağlı Eğribucak, Altınoluk, Beğendik, Yukarı, Yediağaç mahallelerine,

Kayseri’nin bu ilçeleri yarın dikkat! 11 Mayıs Kayseri elektrik kesintisi

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Çağşak Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi’ne,

Kayseri’nin bu ilçeleri yarın dikkat! 11 Mayıs Kayseri elektrik kesintisi

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Havadan, Yenice, Gömedi, Kaleköy, Hoşça, Çukuryurt, Yazıbaşı, Gümüşören, Ayvazhacı, Yeniköy, Şıhlı, Epçe, Ayşepınar, Kozluca mahallelerine,

Kayseri’nin bu ilçeleri yarın dikkat! 11 Mayıs Kayseri elektrik kesintisi

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Develi / Tomarza ilçesine bağlı Küçükkünye, Çadıryeri, Derebaşı, Taşcı, Eşelik, Dereşimli, Yeşilyurt, Büyükkünye, Kılıçkaya, Hüseyinli, Yenice, Millidere, Saraycık, Sarıkaya, Yaylacık, Satı, Çataloluk, Köseler, Şahmelik, Çöten, Ayvazhacı, Yazıbaşı, Söğütlü, İmamkullu mahallelerine,

Yarın 13.30 ila 17.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Kırkgeçit, Gebelek, Yukarıkaragöz, Aşağıkaragöz mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kayseri’nin bu ilçeleri yarın dikkat! 11 Mayıs Kayseri elektrik kesintisi
 

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10 May 2024 - 09:54 Kayseri- Eğitim

Mahreç  Murat İpekten

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