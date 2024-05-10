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Kahramanmaraş ve Adıyaman’da saatler sürecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da saatler sürecek mask
Kahramanmaraş ve Adıyaman’da saatler sürecek
Kahramanmaraş ve Adıyaman’da saatler sürecek
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AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta:

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da saatler sürecek

“Bugün 16.20 ila 17.40 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Karaziyaret Mahallesi ile Genç Osman Mahallesi’nde bulunan özel trafolu müşterilere,

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da saatler sürecek

Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Göksun ilçesine bağlı Yantepe Mahallesi bir kısmına,

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da saatler sürecek

Yarın 08.30 ila 13.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan Mahallesi’nin bir kısmına,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi’nin bir kısmına,

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da saatler sürecek

Yarın 10.00 ila 13.10 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Yamaçtepe Mahallesi’nin bir kısmına” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da saatler sürecek

AKEDAŞ Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna açıklamaya göre Adıyaman’da:

“Bugün 10.00 ila 10.30 saatleri arasında Besni ilçesine bağlı Kızılkaya, Dikilitaş, Yeniköy, Zormağara, Aktepe, Zurnacı, Çomak, Hacıhalil, , Yukarıkarakuyu, Yazıbademce, Kutluca, Üçgöz, Yelbastı Köyleri ile Özel Trafolu Müşteriler ve Kasaroglu GES bölgelerine,

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da saatler sürecek

12 Mayıs 2024 Pazar günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Gerger ilçesine bağlı Eskikent, Yeşilyurt, Kaşyazı, Karuk, Uçkaya, Dosnik, Hevenk Köyleri ile Özel trafolu müşterilere” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da saatler sürecek
 

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10 May 2024 - 09:51 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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