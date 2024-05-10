Kahramanmaraş ve Adıyaman’da saatler sürecek

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta:
“Bugün 16.20 ila 17.40 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Karaziyaret Mahallesi ile Genç Osman Mahallesi’nde bulunan özel trafolu müşterilere,
Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Göksun ilçesine bağlı Yantepe Mahallesi bir kısmına,
Yarın 08.30 ila 13.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan Mahallesi’nin bir kısmına,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi’nin bir kısmına,
Yarın 10.00 ila 13.10 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Yamaçtepe Mahallesi’nin bir kısmına” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
AKEDAŞ Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna açıklamaya göre Adıyaman’da:
“Bugün 10.00 ila 10.30 saatleri arasında Besni ilçesine bağlı Kızılkaya, Dikilitaş, Yeniköy, Zormağara, Aktepe, Zurnacı, Çomak, Hacıhalil, , Yukarıkarakuyu, Yazıbademce, Kutluca, Üçgöz, Yelbastı Köyleri ile Özel Trafolu Müşteriler ve Kasaroglu GES bölgelerine,
12 Mayıs 2024 Pazar günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Gerger ilçesine bağlı Eskikent, Yeşilyurt, Kaşyazı, Karuk, Uçkaya, Dosnik, Hevenk Köyleri ile Özel trafolu müşterilere” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.