10 May 2024 - 08:48- Gündem G:

10 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Akşam namazı nasıl kılınır?

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Ezan vakitleri gerçekleştirilen 5 vakit namazın başlangıç ve bitiş saatlerini belirtir. Ezan ise bu vakitlerin başlangıcı hatırlatan, insanlara namaz için yapılan bir çağrıdır. Peki, Malatya’da bugün ezan vakti saat kaçta olacak? Detaylar haberimizde…

10 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Akşam namazı nasıl kılınır mask
10 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Akşam namazı nasıl kılınır
10 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Akşam namazı nasıl kılınır
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Müslümanların kılmakla yükümlü oldukları 5 vakit namaz bulunur. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Ezan vakitleri ise güneşin doğuş ve batış zamanına, mevsimlere ve coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. İşte Malatya’da, 10 Mayıs 2024 tarihindeki ezan saatleri:

10 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Akşam namazı nasıl kılınır?

10 MAYIS 2024 CUMA

İmsak Saati: 03.36,
Güneş Vakti: 05.13,
Öğle Ezanı: 12.30,
İkindi Ezanı: 16.19,
Akşam Ezanı: 19.34,
Yatsı Ezanı: 21.04.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR

Akşam namazı sırasıyla 3 rekat farz ve 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekattır.

10 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Akşam namazı nasıl kılınır?

Akşam namazı 3 rekat Farz kılınışı:

1’inci rekat:

“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının 3 rekat farzını kılmaya’ diye niyet edilir ve “Allâhu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınıp eller bağlanır. Ayakta sırasıyla, Sübhâneke, Eûzü Besmele, Fâtiha ve bir sure okuduktan sonra ‘Allâhu Ekber’ diyerek rükûya gidilir ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-azîm’ denilir. ‘Semiallâhü limen hamideh’ diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek secdeye varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-âlâ’ denilir. ’Allâhu Ekber’ diyerek secdeden kalkılıp oturulur. ‘Sübhânellâh’ diyecek kadar bekledikten sonra yine ‘Allâhu Ekber’ diyerek secdeye varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-âla’ denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek ayağa (ikinci rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.

2’inci rekat:

Besmele çekilerek sırasıyla, Fâtiha ve bir sure okuduktan sonra ‘Allâhu Ekber’ diyerek rükûya gidilir ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-azîm’ denilir. ‘Semiallâhü limen hamideh’ diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek secdeye varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-âlâ’ denilir. ’Allâhu Ekber’ diyerek secdeden kalkılıp oturulur. ‘Sübhânellâh’ diyecek kadar bekledikten sonra yine ‘Allâhu Ekber’ diyerek secdeye varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-âla’ denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek oturulur ve sırasıyla Ettehiyatü okunur. Ardından ‘Allâhu Ekber’ denilir ve 3’üncü rekata kalkılır.

10 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Akşam namazı nasıl kılınır?

3’üncü rekat:

Besmele çekilerek, Fâtiha suresi okuduktan sonra ‘Allâhu Ekber’ diyerek rükûya gidilir ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-azîm’ denilir. ‘Semiallâhü limen hamideh’ diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek secdeye varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-âlâ’ denilir. ’Allâhu Ekber’ diyerek secdeden kalkılıp oturulur. ‘Sübhânellâh’ diyecek kadar bekledikten sonra yine ‘Allâhu Ekber’ diyerek secdeye varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-âla’ denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek oturulur ve sırasıyla Ettehiyatü, Salli ve Barik duaları ardından Rabbena atina ve Rabbenğfirli duaları okunur. Önce başı sağa çevirerek ‘Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh’ sonra başı sola çevirerek ‘Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh’ denir.”

Akşam namazı 2 rekat sünnet kılınışı:

1'inci rekat:

“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının 2 rekat sünnetini kılmaya’ diye niyet edilir ve “Allâhu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınıp eller bağlanır. Ayakta sırasıyla, Sübhâneke, Eûzü Besmele, Fâtiha ve bir sure okuduktan sonra ‘Allâhu Ekber’ diyerek rükûya gidilir ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-azîm’ denilir. ‘Semiallâhü limen hamideh’ diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek secdeye varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-âlâ’ denilir. ’Allâhu Ekber’ diyerek secdeden kalkılıp oturulur. ‘Sübhânellâh’ diyecek kadar bekledikten sonra yine ‘Allâhu Ekber’ diyerek secdeye varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-âla’ denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek ayağa (ikinci rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.

10 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Akşam namazı nasıl kılınır?

2’inci rekat:

Besmele çekilerek sırasıyla, Fâtiha ve bir sure okuduktan sonra ‘Allâhu Ekber’ diyerek rükûya gidilir ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-azîm’ denilir. ‘Semiallâhü limen hamideh’ diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek secdeye varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-âlâ’ denilir. ’Allâhu Ekber’ diyerek secdeden kalkılıp oturulur. ‘Sübhânellâh’ diyecek kadar bekledikten sonra yine ‘Allâhu Ekber’ diyerek secdeye varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-âla’ denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek oturulur ve sırasıyla Ettehiyatü, Salli ve Barik duaları ardından Rabbena atina ve Rabbenğfirli duaları okunur. Önce başı sağa çevirerek ‘Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh’ sonra başı sola çevirerek ‘Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh’ denir.”

 

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10 May 2024 - 08:48 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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