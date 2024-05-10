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Resmi Gazete’de bugün ne hangi kararlar alındı? 10 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları

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10 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de hangi kararlar alındı? Hangi kurum alım yapacak? İşte 10 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete kararları…

Resmi Gazete’de bugün ne hangi kararlar alındı 10 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları mask
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10 Mayıs 2024 Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler:

Resmi Gazete’de bugün ne hangi kararlar alındı? 10 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞ

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/8)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/05/2024 Tarihli ve 12619,12620, 12621 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
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10 May 2024 - 08:46 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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