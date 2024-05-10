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10 Mayıs 2024 Malatya’da Nöbetçi Eczaneler

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Malatya’da bugün nöbetçi olan eczaneler hangileri? 10 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? gibi sorular arama motorunda sık sık aranıyor. busabahmalatya.com sizler için günlük nöbetçi eczane listesi içeriği oluşturarak sizleri bilgilendiriyor.

10 Mayıs 2024 Malatya’da Nöbetçi Eczaneler mask
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10 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi sorularının yanıtını sizler için araştırdık.

10 Mayıs 2024 Cuma günü Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Denizer Eczanesi

Battalgazi 04223220079

Fırat Mah. İpek Cad. İpek Asm Yanı

24 SAAT AÇIK!!

Nisa Eczanesi

Battalgazi 04223211114

Sarıcıoğlu Mah. Taştepe Cad. Çarşamba Pazarı Sokağı Sonu

24 SAAT AÇIK!!

Eskimalatya Eczanesi

Battalgazi Eski Malatya 04228412525

Alacakapı Mh. Toptaş Cad. Merkez Camii Altı No:13/6 Eskimalatya /battalgazi/malatya

24 SAAT AÇIK!!

Gürkan Eczanesi

Yeşilyurt 05076778313

Çilesiz Mahallesi Gazi Lisesi Çapraz Karşısı

24 SAAT AÇIK!!

Yardımcı Eczanesi

Yeşilyurt 05011572044

Turgut Özal Bulvarı Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı

24 SAAT AÇIK!!

 

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10 May 2024 - 08:37 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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