10 Mayıs 2024 Malatya’da Nöbetçi Eczaneler

10 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi sorularının yanıtını sizler için araştırdık.
10 Mayıs 2024 Cuma günü Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
Denizer Eczanesi
Battalgazi 04223220079
Fırat Mah. İpek Cad. İpek Asm Yanı
24 SAAT AÇIK!!
Nisa Eczanesi
Battalgazi 04223211114
Sarıcıoğlu Mah. Taştepe Cad. Çarşamba Pazarı Sokağı Sonu
24 SAAT AÇIK!!
Eskimalatya Eczanesi
Battalgazi Eski Malatya 04228412525
Alacakapı Mh. Toptaş Cad. Merkez Camii Altı No:13/6 Eskimalatya /battalgazi/malatya
24 SAAT AÇIK!!
Gürkan Eczanesi
Yeşilyurt 05076778313
Çilesiz Mahallesi Gazi Lisesi Çapraz Karşısı
24 SAAT AÇIK!!
Yardımcı Eczanesi
Yeşilyurt 05011572044
Turgut Özal Bulvarı Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı
24 SAAT AÇIK!!
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.