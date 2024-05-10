O Kurumdan uyarı geldi! Malatyalılar bu saatlere dikkat! 10 Mayıs Malatya hava durumu

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu; bölge geneli öğle saatlerinden sonra yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği belirtilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği ve güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildiği açıklandı.

Meteoroloji tarafından uyarı verilen Malatya ve çevre illerde 12 Mayıs’a kadar toz taşınımının etkisi altında kalacağı, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıda bulundu.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU:

Merkez: Parçalı ve çok bulutlu; toz taşınımının etkisi; öğle saatlerinden sonra yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu; toz taşınımının etkisi; öğle saatlerinden sonra yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu; toz taşınımının etkisi; öğle saatlerinden sonra yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu; toz taşınımının etkisi; öğle saatlerinden sonra yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu; toz taşınımının etkisi; öğle saatlerinden sonra yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu; toz taşınımının etkisi; öğle saatlerinden sonra yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu; toz taşınımının etkisi; öğle saatlerinden sonra yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu; toz taşınımının etkisi; öğle saatlerinden sonra yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu; toz taşınımının etkisi; öğle saatlerinden sonra yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu; toz taşınımının etkisi; öğle saatlerinden sonra yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu; toz taşınımının etkisi; öğle saatlerinden sonra yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu; toz taşınımının etkisi; öğle saatlerinden sonra yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu; toz taşınımının etkisi; öğle saatlerinden sonra yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu; toz taşınımının etkisi; öğle saatlerinden sonra derece, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.