Yeşilyurt Darende Arapgir Akçadağ Kuluncak ve Pütürge dikkat! 11 Mayıs Malatya elektrik kesintisi

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal, Karahan, Çayırköy, Yağmurlu, Gölpınar, Bindal, Şahnahan, Yaka, Doğu, Aydınlar, Kendirli, Kuyulu mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Kaldırım, İbrahimpaşa, Nadir, Sandıkkaya, Gökyar, Güdül, Mehmet paşa mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağıbağlar, Tecde, Zaviye, Çilesiz, Samanlı, Karakavak, Şeyhbayram, Zaviye, Abdulgaffar, Turgut Özal, Özalper mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Deregezen, Kaynak, Kazanç, Sinikli, Kılıçlı, Pirali, Esikli mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar, Hartut, Resuluşağı, Levent, Çobanuşağı, Kolköy, Kasımuşağı, Sakalıuzun, Eğin, Bağköy, Mezra, Küçükkürne, Kurtuşağı, Büyükköy, Kayadibi, Çatalbahçe, Demirciler, Çakıllıpınar, Güneşli, Aksüt, Mollauşağı mahallelerine,

Bugün 12.00 ila 14.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Çayköy, Bahçelievler, Çörmü, Alvar, Boğaziçi, İsmetpaşa, Yeni, İstiklal, Ortapınar, Bicir, Sofular, Başören mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Örmeli, Çengelli, Bakımlı, Tatlıcak, Şiro Taraksu mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Günyüzü, Onar, Selamlı, Yukarıyabanlı, Aşağıyabanlı Köyü, Aşağıyabanlı Köyü Ortayabanlı Mezra mahallelerine,

12 Mayıs 2024 Pazar günü 08.30 ila 16.30 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Savaklı, Sürgü, Hudut, Erkenek, Karanlıkdere, Karşıyaka, Esentepe, Altıntop, Günedoğru, Güzelköy, Kurucaova, Kelhalil, Reşadiye, Kolköy mahallelerine,

12 Mayıs 2024 Pazar günü 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Karaköy, Yarımcahan, Bulgurlu, Meydanbaşı, Karahan mahallelerine,

12 Mayıs 2024 Pazar günü 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşdoğan Mahallesi’ne,

12 Mayıs 2024 Pazar günü 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’ne,

12 Mayıs 2024 Pazar günü 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Günyüzü, Aktaş, Boğazlı mahallelerine,

12 Mayıs 2024 Pazar günü 11.30 ila 14.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karanlıkdere, Erkenek mahallelerine,

12 Mayıs 2024 Pazar günü 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi’ne,

13 Mayıs 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tohma Mahallesi’ne,

13 Mayıs 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hacıhaliloğluçiftliği, Bağtepe, Hacıyusuflar, Karatepe, Bulgurlu, Göller mahallelerine,

13 Mayıs 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yukarıulupınar, Aşağıulupınar, Şuğul, Yenice, Çaybaşı, Balaban, Hisarcık, Karabayır, Kaynak, Yenipınar, Kozluca, Güdül, Ilıca, Ozan, Gökçeören, Uzunhasan, Şendere, Esenbey, Yavuzlar, Günerli, Hisarkale, Yeşiltaş, Ağılbaşı, Kerimli, Sakarya, Barındır, Kölükler, Başkaya, Kuzpınar, Doğantepe, Çatalbahçe, Kayadibi, Çınar, Taşolar, Taşevler, Üçpınar mahallelerine,

13 Mayıs 2024 Pazartesi günü 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Eğnir, Suceyn, Sugeçti, Çiğnir, Yeşilyayla mahallelerine,

14 Mayıs 2024 Salı günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Alhanuşağı, Düzyol, Kamıştaş, Çolakoğlu, Karakaşçiftliğiköyü, Adagören, Ağılyazı, Karaköy, Karahan, Yarımcahan, Kadıçayırı, Kuluşağı, Şişman, Göller, Bahçelievler, Karatepe, Toygar, Kapıkaya mahallelerine,

14 Mayıs 2024 Salı günü 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Yaylacık, Ormansırtı, Çaybaşı, Çimen, Koru mahallelerine,

14 Mayıs 2024 Salı günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ilıca, Günerli, Uzunhasan, Sakarya, Barındır, Kölükler, Üçpınar, Başkaya, Kuzpınar mahallelerine,

15 Mayıs 2024 Çarşamba günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Eğin, Mihmanlı mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.