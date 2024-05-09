Malatya’nın trafik sorunu ele alındı

Malatya’da her sene birtakım etkinliklerle kutlanan trafik haftası bu sene İnönü Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin konferans salonunda protokol ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Yapılan etkinlikte trafik sorunları ve çözüm önerileri konusunda vatandaşlar bilinçlendirildi.

Vatandaşlar üzerinde farkındalık yaratmak için İnönü Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin konferans salonunda trafik haftası etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Bölge Trafik Şube Müdürü Başkomiser Erdal Ceylan, Malatya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Başçavuş Engin Ünal, Karayolları 8’inci Bölge Müdürlüğü Trafik Güvenliği Baş Mühendisi Bülent Turcu ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Trafik haftasında insanların saygı çerçevesi içinde güzel bir yaşam sürmesi için trafikte yaşanan sorunlar ve bunlara yönelik çözümler olduğu dile getirildi.

“FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN ETKİNLİKLER YAPILMAKTA”

Vatandaşlar üzerinde farkındalık yaratmak için etkinlikler yaptığını söyleyen Bölge Trafik Şube Müdürü Başkomiser Erdal Ceylan,

“Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin, yolcularımızın, yayalarımızın trafik süresince bilgilendirmesi, bilinçlendirilmesi, bunlar üzerine birtakım farkındalıklar oluşturmak amacıyla etkinlikler yapılmakta. Hayatın her alanında olduğu gibi trafik açısından da yapısal bozukluklar oluşmaya başladı. Vatandaşlarımızın anayasal hakkı olan seyahat hakkını en iyi şekilde kullanmasını teminen bizler de sahada yoğun bir şekilde düzenleme ve denetleme faaliyetlerini devam ettirmekteyiz”

şeklinde konuştu.

“AÇIK VE KAPALI OTOPARKLAR SORUNU ÇÖZER”

Bölge Trafik Şube Müdürü Ceylan, sahada yapılan çalışmalarla trafikte karşılaştığı bazı sorunların olduğunu belirterek,

“Özellikle şehir merkezinde bulunan ve şehrin ana arterlerini oluşturan vatandaşlarımızın gerek ticari faaliyetlerin gerek gezme, dolaşma amacıyla yoğun olarak kullandığı caddelerimiz var; İnönü Caddesi, Kışla Caddesi, Fuzuli Caddesi… Buralarda yoğun olarak şikayetler almaktayız. Öneri olarak biz şehir merkezine yapılacak açık ve kapalı katlı otoparklar ile bu sorunun büyük ölçüde çözüleceğini düşündük. Taksi duraklarında yeterli park alanı bulunmadığından bu ticari taksilerin yaya ve trafiğini engelleyecek şekilde yol üzerinde park ettiklerini görüyoruz. Burada taksi duraklarının uygun park ve bekleme alanlarının oluşturabileceği bölgelere taşınması halinde sorunun çözülebileceği değerlendirilmekte”

dedi.

“TRAFİĞİN YOĞUN OLDUĞU YERLERDEN DURAKLARIN TAŞINMASI”

Bazı faaliyetlerde bulunmaları gerektiğini vurgulayan Bölge Trafik Şube Müdürü Erdal Ceylan şu şekilde anlattı:

“Minibüs durakları ve bekleme alanları, bazı işlek caddelerde bulunuyor. Turgut Temelli kavşak, Akpınar Meydanı, Valilik arkası gibi yaya ve araç trafiğinin yoğun olarak bulunduğu yerlerde duraklar var. Biz bu durakların mümkün mertebe şehir dışına çıkarılmasını, son durakların şehir dışında uygun alanlara alınmasını, şehir içinde bu minibüslerin sadece ring halinde yolcu indirme ve bindirme faaliyetinde bulunmasını önermekteyiz. Diğer alanda karşılaştığımız bir sorun olarak havaalanı, kavşak maalesef artan trafik kapasitesini kaldırmamakta. Bu vesileyle herkesin kara yolu trafik güvenliği haftasını kutluyor, herkese kazasız günler diliyorum”

“10 YILLIK KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ ADIMLARI PLANLANDI”

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Başçavuş Engin Ünal, tüm gelişmeler ve adımlar insanların can güvenliği için olduğunu söyleyerek,

“ Türkiye'nin ve dünyanın genel sorunu ele alındığı zaman dünyayı yönetenler, dünya üzerinde hükümler olan insanoğlu, insanoğlunun yapmış olduğu hatalardan dolayı bütün mekanizmaları kilitlemekte. Trafik güvenliği strateji belgesinde ülkemizin 10 yıllık karayolu trafik güvenliği adımları planlandı. 10 yıllık süreçte günümüzün ulaşım ağlarında teknik ve teknolojik gelişmeler, yansımaların görülmesi beklenmektedir. Tüm gelişmelerde, insan hayatının korunması, temel belirleyici olarak kabul edilmiş olup, her adımda insanın sahip olduğu en kıymetli hazinesi olan can güvenliğinin korunmasını temel premium verilmekte”

ifadelerini kullandı.

“BİZİM AMACIMIZ CEZA YAZMAK DEĞİL”

Vatandaşlara ceza yazmak değil de saygı çerçevesi içinde yaşamasını öğretmek istediğini belirten Malatya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Başçavuş Ünal,

“Sürücü kusurlarına baktığımız zaman hız ihlali yüzde 38, kavşaklarda kurallara uymamak yüzde 29, arkadan çarpma yüzde 17, dönüş kurallarına uymama yüzde 11, manevra kurallarına uymamak da yüzde 5 oranında kaza meydana geldiği görülmektedir. Burada kazalardan önce biz trafik zabıtası olarak üzerimize düşen görev algılanan yakalanma duygusunu yaratarak sürücü ve vatandaşı kamuoyunu yasalara saygıyı öğretmek. Bizim amacımız ceza yazmak değil. Sadece insanların birbirleriyle saygı çerçevesi içerisinde yaşamaları ve güzel bir ortam yaşatmaları”

diye konuştu.

“DENETİMLER İCRA ETMEKTEYİZ”

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Başçavuş Ünal, yaptığı denetimleri şu şekilde sıraladı:

“Kural ihlali odaklı hız denetimi, alkol denetimi, koruyucu başlık denetimi, uyuşturucu ve uyarıcı madde denetimi, emniyet kemeri denetimi, çocuk koruma tertibatı denetimi, cep telefonu denetimi, kırmızı ışık denetimi, agresif sürücü davranışlarının denetimi, yaya ve incinebilir yol kullanıcılarını korumaya yönelik denetimler icra etmekteyiz. ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ kampanyası yaparak dikkat çekip, kişilere ve yasalara saygıyı öğretmek”

“HAYDİ MALATYA REFLEKTÖRÜNLE YOL VER HAYATA”

Yayalar için kampanyalar yaptığını söyleyen Malatya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Başçavuş Engin Ünal,

“Son dönem ülkemizde yaya geçişine öncelik verildiği için kampanyalar yaparak ‘önce yaya’ görsellerini yerlere işleyerek sürücü ve yayalara öncelik olduğunu bilgilendirerek bunu toplumda bir forma oturtmaya çalıştık. Malatya'da traktörler reflektörsüz kampanya yaparak ‘Haydi Malatya Reflektörünle Yol Ver Hayata’ sloganıyla traktörleri okul bahçesinde toplayıp onlara reflektör hediye ederek ilk adımı biz atıp bundan sonraki süreçlerde de devam edeceğiz. Trafik hayattır diyoruz”

ifadelerine yer verdi.

“TRAFİK GÜVENLİĞİ VE PROJE ŞEFLİĞİ”

Karayolları 8’inci Bölge Müdürlüğü Trafik Güvenliği Baş Mühendisi Bülent Turcu, son olarak trafik güvenliğinin yaptığı işleri söyleyerek,

“Malatya ilimizin sınırları içerisinde Malatya şube şehri sınırları içerisinde 900 kilometre yol bulunmakta. Trafik güvenliği eğitim ve proje şefliği devlet ve il yollarındaki kazaları inceler. Bunlarla ilgili çözüm önerileri ortaya koyar. Daha sonra genel müdürlüğe iletir ve çözmeye çalışır. Trafik güvenliği işaretleme şefliği yatay ve düşey işaretleme işleri yapar. Bununla ilgili yatırımlar yapar. Ulaşım etütleri şefliği yollarımızın kapasiteleriyle ilgili çalışmalar yaparlar. Araç sayımları yapan kapasite artırımı olan yollarda ileriye dönük yatırım kararları alır. Yol genişletmesi gerekirse yol genişletme çalışmaları yapılır. Kavşak düzenlemesi yapılacaksa kavşak düzenlemesi yapılır. Ulaşım güvenliği yol kenarı denetim istasyonları tarafından yapılmaktadır. Bunların görevi yolu korumak amaçlı. Araştırmadaki ağırlık ve boyun kontrolleri denetlemek. Malatya’da 3, Elazığ’da 2 adet istasyonumuz bulunmakta. Niyazi Mısri Camisi’nin önündeki üst geçidi kaza noktasında yapılan bir yatırım ve yaya kazalarının fazla olduğu bir yer”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.