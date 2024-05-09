Mardin'de Irak plakalı araç çetesi: 2 tutuklama

Mardin'in Derik ilçesinde, Irak plakalı araçları durdurarak silah zoruyla paralarını gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli tutuklandı.

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Derik ilçesinde 3 Mayıs günü gerçekleşen olayla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, olayda kullanılan araç, silahlar ve dijital materyaller ile gasbedilen 9 bin 990 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Olayın detaylarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı