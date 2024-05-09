Şanlıurfa'da orman yangını kontrol altına alındı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şeyh Çoban Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, hızla müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin hızlı hareketiyle olay yerine ulaşmasıyla birlikte, yangına müdahale başladı.

Yangın, ekiplerin koordineli çabaları ve vatandaşların destekleriyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, çevrede bulunan ormanlık alanın zarar görmesi önlenmiş oldu.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı bir inceleme başlattıklarını ve gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti. Ayrıca, vatandaşların yangın gibi acil durumlarda yetkililere hızlı bir şekilde bildirimde bulunmalarının öneminin altını çizdi.

Şanlıurfa'da yaşanan bu olay, yerel yetkililerin hı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı