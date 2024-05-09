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Öğretmenler yarın iş mi bırakıyor?

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İstanbul Eyüpsultan'da okuldan atılan öğrencisinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan için eğitim camiasından tepkiler çığ gibi büyüyor. “Kınama mesajı değil, şiddet yasası istiyoruz” diyen öğretmenler yarın Malatya’da bir günlük iş bırakacaklarını ve Malatya İl Millî Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirileceğini açıkladı.

Öğretmenler yarın iş mi bırakıyor mask
Öğretmenler yarın iş mi bırakıyor
Öğretmenler yarın iş mi bırakıyor
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İstanbul Eyüpsultan'da okuldan atılan öğrencisinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan için eğitim camiasından tepkiler çığ gibi büyüyor. “Kınama mesajı değil, şiddet yasası istiyoruz” diyen öğretmenler yarın Malatya’da bir günlük iş bırakacaklarını ve Malatya İl Millî Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirileceğini açıkladı.

Öğretmenler yarın iş mi bırakıyor?

İstanbul’da meydana gelen olayda öğrencisinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan olayı ile harekete geçen eğitim camiası verilen bilgilere göre yarın bir günlük iş bırakma eyleminde bulunacak.

Öğretmenler yarın iş mi bırakıyor?

YARIN BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

Bir günlük iş bırakma eylemi yapacak olan eğitimcilerden gelen açıklama ise şu şekilde:

“Meslektaşımız İbrahim Oktugan uğradığı menfur saldırı sonucu vefat etmiş, eğitim çalışanlarına yönelen ve ölümle sonuçlanan saldırılar tahammül edilmez bir noktaya gelmiştir. Eğitim çalışanlarına karşı eğitim öğretim kamu hizmetinin sunumundan kaynaklı cezai ve hukuki tedbirlerin alınmasının sağlanması amacıyla; 10 Mayıs Cuma günü bir günlük iş bırakma, 10 Mayıs Cuma günü saat 11.30'da Malatya İl Millî Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması, 10 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da hashtag çalışması, 10-17 Mayıs arası yasal düzenleme talebi ile TBMM'ne sunulmak üzere imza kampanyası eylemleri yapılacaktır”
Öğretmenler yarın iş mi bırakıyor?
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09 May 2024 - 22:02 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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