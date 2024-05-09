Malatyalı Milli boksörü Akçadağ’da yılan ısırdı

Fenerbahçe Spor Kulübünde forma giyen ve aynı zamanda Milli boksör olan Malatyalı Rabia Topuz’u, dün Akçadağ ilçesine bağlı Kotan Gölü Mevkii’sinde antrenman yaparken yılan ısırdı. Akçadağ kırsalında koşu yaparken yılan ısırması sonucunda hastaneye kaldırılan Rabia Topuz’un Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Milli sporcu olan ve aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübünde forma giyen Malatyalı boksör Rabia Topuz’u, yılan ısırdı. Dün antrenman için gittiği Akçadağ Kotan Gölü Mevkii’sinde talihsiz bir olay ile karşılaşan Topuz’un Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı ve burada yoğun bakıma alındığı belirtildi. Topuz’un tedavisi sürüyor.

VELİ AĞBABA AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayı aktaran Veli Ağbaba,

“Fenerbahçe Spor Kulübünde forma giyen,Malatyalı milli boksörümüz Rabia Topuz, Akçadağ'da koşu yaptığı sırada yılan sokması sonucu ağır yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavisi devam eden boksörümüze acil şifalar diliyorum”

diyerek paylaştı.