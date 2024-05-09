Adana Demirspor-Gaziantep FK maçının biletleri satışa çıktı

Adana Demirspor ile Gaziantep FK arasındaki maçın heyecanı artıyor. Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yapılacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, maç 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Adana Demirspor, ligde 44 puanla 11. sırada yer alırken, konuk ekip Gaziantep FK ise 35 puanla 17. sırada bulunuyor. Taraftarlarına duyuru yapılan açıklamada, biletlerin gişelerden alınması durumunda kadın, öğrenci ve engelli taraftarlar için tüm biletlerin 50 TL olacağı belirtildi.
Maç biletlerinin fiyatları ise şu şekilde:
Batı tribün alt: 150 TL
Kale arkaları alt: 100 TL
Kale arkaları üst: 75 TL
Maraton üst: 100 TL
Maraton alt: 150 TL
Güney balkon: 95 TL
Futbolseverler, bu heyecan dolu maçı izlemek için biletlerini şimdiden temin edebilirler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.