Van-Erciş karayolunda kamyonet takla attı: 6 yaralı

Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Tasmalı Geçidi'nde meydana gelen kazada, 06 FA 6015 plakalı hafif ticari kapalı kasa kamyonetin takla atması sonucunda 6 kişi yaralandı.

Kazanın nedeni henüz belirlenmezken, sürücünün kimliği açıklanmadı.

Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edilerek yaralılara müdahale edildi. Yaralılar, ambulanslarla en yakın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve gerekli incelemeler yapılacak. Kamuoyuna detaylı bilgi verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı