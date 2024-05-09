Samandağ'da itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle bahçe yangını söndürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bir bahçe yangını, hızlı müdahale sayesinde kontrol altına alındı.

Samandağ İlçesi'ne bağlı Sutaşı Mahallesi'nde meydana gelen yangın, çevredeki vatandaşların 112 acil çağrı hattını araması sonucunda itfaiye ekiplerinin hızlı hareketiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmemekle birlikte, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve diğer kurtarma ekipleri, yangına müdahale ederek yayılmasını engelledi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın, kısa sürede kontrol altına alındı ve çevre halkının can ve mal güvenliği sağlandı.

Yetkililer, yangının etkilerini minimize etmek ve benzeri olayların önüne geçmek için gerekli önlemlerin alınacağını belirttiler. Yangınla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu tür doğal afetlerde hızlı müdahalenin önemine bir kez daha dikkat çekilirken, vatandaşların da benzer durumlarda yetkililere hemen haber vermeleri gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı