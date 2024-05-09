- Gündem

Mardin’de TIR bariyerlere çarptı

ABONE OL Google News Sayfamız

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan bir tır, bariyerlere çarptı.

Mardin’de TIR bariyerlere çarptı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan bir TIR, bariyerlere çarptı.

Olay, Günebakan köyü mevkisinde İpekyolu üzerinde gerçekleşti. Plakası belirlenemeyen tırın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Mardin’de TIR bariyerlere çarptı

Kazanın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Neyse ki kaza sonucunda yaralanan olmadı, ancak tırda maddi hasar meydana geldi.

Polis, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Olayın sebebi ve detayları hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Mardin, Nusaybin, trafik kazası, kaza, Günebakan köyü, soruşturma, Polis, Trafik, sağlık

09 May 2024 - 20:12 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL