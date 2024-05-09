Mardin’de TIR bariyerlere çarptı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan bir TIR, bariyerlere çarptı.

Olay, Günebakan köyü mevkisinde İpekyolu üzerinde gerçekleşti. Plakası belirlenemeyen tırın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Kazanın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Neyse ki kaza sonucunda yaralanan olmadı, ancak tırda maddi hasar meydana geldi.

Polis, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Olayın sebebi ve detayları hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı