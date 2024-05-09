Van'da jandarma operasyonu: 6 terör şüphelisi yakalandı

Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Van'da jandarma ekiplerince terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmaların başarıyla sürdüğü bildirildi.
1-30 Nisan 2024 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili detaylar paylaşıldı.
Açıklamada, PKK/KCK ve DAEŞ gibi silahlı terör örgütlerine üye olma suçundan aranan 6 şahsın yakalandığı belirtildi. Bu operasyonlar sonucunda 3 şahsın tutuklandığı, diğer 3 şahsın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi. Ayrıca, silahlı terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında da 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.
Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 15 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldığı vurgulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.