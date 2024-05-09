Van'da jandarma operasyonu: 6 terör şüphelisi yakalandı

Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Van'da jandarma ekiplerince terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmaların başarıyla sürdüğü bildirildi.

1-30 Nisan 2024 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, PKK/KCK ve DAEŞ gibi silahlı terör örgütlerine üye olma suçundan aranan 6 şahsın yakalandığı belirtildi. Bu operasyonlar sonucunda 3 şahsın tutuklandığı, diğer 3 şahsın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi. Ayrıca, silahlı terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında da 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 15 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldığı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı