7 aranan şahıs yakalandı, yasa dışı maddeler ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen son uygulamalarda, kentin asayiş ve huzurunu sağlamak amacıyla önemli bir adım atıldı.
7 Mayıs tarihinde yapılan operasyonlarda, 1295 kişi, 1045 araç ve 297 motosiklet titizlikle sorgulandı.
Bu kapsamlı sorgulamalarda, 7 aranan şahısın yakalanmasıyla önemli bir başarı elde edildi. Ayrıca, 1 kayıp şahsın bulunması da memnuniyetle karşılandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin tutuklanması, bölgedeki suçla mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendirildi. Ayrıca, 3 motosikletin trafikten men edilmesiyle trafik güvenliğine de katkı sağlandı.
Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda ise önemli miktarda yasa dışı madde ele geçirildi. 3 adet tabanca, 19 adet fişek, 57 gram cannabinoid, 9 gram esrar ve 5 gram metamfetamin maddesi polis ekipleri tarafından bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.