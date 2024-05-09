7 aranan şahıs yakalandı, yasa dışı maddeler ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen son uygulamalarda, kentin asayiş ve huzurunu sağlamak amacıyla önemli bir adım atıldı.

7 Mayıs tarihinde yapılan operasyonlarda, 1295 kişi, 1045 araç ve 297 motosiklet titizlikle sorgulandı.

Bu kapsamlı sorgulamalarda, 7 aranan şahısın yakalanmasıyla önemli bir başarı elde edildi. Ayrıca, 1 kayıp şahsın bulunması da memnuniyetle karşılandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin tutuklanması, bölgedeki suçla mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendirildi. Ayrıca, 3 motosikletin trafikten men edilmesiyle trafik güvenliğine de katkı sağlandı.

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda ise önemli miktarda yasa dışı madde ele geçirildi. 3 adet tabanca, 19 adet fişek, 57 gram cannabinoid, 9 gram esrar ve 5 gram metamfetamin maddesi polis ekipleri tarafından bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı