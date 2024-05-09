Köpeği kaçırmak için manevra yapan sürücü kaza yaptı

Sivas-Erzincan karayolu Sultanşehir Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazası, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.
Edinilen bilgilere göre, 58 UE 932 plakalı aracın sürücüsü M.K., seyir halinde ilerlerken önüne çıkan başıboş köpeği fark etti. Köpeği kaçırmak için ani bir manevra yapmaya çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçip bir araca çarparak takla attı.
Kazayı görenlerin hızla durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü M.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.