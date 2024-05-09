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Köpeği kaçırmak için manevra yapan sürücü kaza yaptı

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Sivas-Erzincan karayolu Sultanşehir Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazası, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Köpeği kaçırmak için manevra yapan sürücü kaza yaptı mask
Köpeği kaçırmak için manevra yapan sürücü kaza yaptı
Köpeği kaçırmak için manevra yapan sürücü kaza yaptı
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Sivas-Erzincan karayolu Sultanşehir Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazası, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Köpeği kaçırmak için manevra yapan sürücü kaza yaptı

Edinilen bilgilere göre, 58 UE 932 plakalı aracın sürücüsü M.K., seyir halinde ilerlerken önüne çıkan başıboş köpeği fark etti. Köpeği kaçırmak için ani bir manevra yapmaya çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçip bir araca çarparak takla attı.

Köpeği kaçırmak için manevra yapan sürücü kaza yaptı

Kazayı görenlerin hızla durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü M.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Köpeği kaçırmak için manevra yapan sürücü kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Sivas-Erzincan karayolu, Sultanşehir Bulvarı, trafik kazası, kaza, yaralı, Köpek, Polis

09 May 2024 - 19:47 - Gündem

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