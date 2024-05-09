Uyuşturucu operasyonu: 3 kilogram esrar ele geçirildi

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kararlı çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kilogram esrar ele geçirildi.

7 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen çalışmalar sırasında polis ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan uyuşturucu madde, ciddi bir operasyonun sonucu olarak ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak T.G. isimli şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi gereğince işlem yapıldı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı