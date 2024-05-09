Uyuşturucu operasyonu: 3 kilogram esrar ele geçirildi

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kararlı çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kilogram esrar ele geçirildi.
7 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen çalışmalar sırasında polis ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan uyuşturucu madde, ciddi bir operasyonun sonucu olarak ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak T.G. isimli şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi gereğince işlem yapıldı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.