- Asayiş

Uyuşturucu operasyonu: 3 kilogram esrar ele geçirildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kararlı çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonu: 3 kilogram esrar ele geçirildi mask
Uyuşturucu operasyonu: 3 kilogram esrar ele geçirildi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kararlı çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonu: 3 kilogram esrar ele geçirildi

7 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen çalışmalar sırasında polis ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan uyuşturucu madde, ciddi bir operasyonun sonucu olarak ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak T.G. isimli şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi gereğince işlem yapıldı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonu: 3 kilogram esrar ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, operasyon, Polis, suç, Tutuklama, İl Emniyet Müdürlüğü, ceza

09 May 2024 - 19:42 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL