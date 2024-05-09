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Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda sikke ve mühür ele geçirildi

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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik kararlı çalışmalarını sürdürüyor.

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda sikke ve mühür ele geçirildi mask
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda sikke ve mühür ele geçirildi
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda sikke ve mühür ele geçirildi
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik kararlı çalışmalarını sürdürüyor.

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda sikke ve mühür ele geçirildi

İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, polis ekipleri tarafından bir araç ve üzerinde bulunan 2 şahsın araması yapıldı. Bu aramada, dikkat çekici miktarda tarihi değeri olan sikke ve mühürler ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda sikke ve mühür ele geçirildi

7 Mayıs tarihinde Mete Aslan Bulvarı üzerinde durdurulan araçta ve şahısların üzerinde yapılan arama sonucunda, toplamda 280 adet Bizans, Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet altın sikke ve 1 adet üzerinde yazılar bulunan toprak mühür bulundu.

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda sikke ve mühür ele geçirildi

Olayla ilgili olarak M.E. ile Z.İ. isimli şahıslara, 2863 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı. Bu tür operasyonlar, tarihi ve kültürel mirasımızın korunması adına son derece önemlidir. Emniyet güçlerinin gösterdiği titizlik, kaçakçılıkla mücadelede etkili bir adım olarak değerlendirilmektedir. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla tarihi eser kaçakçılığına yönelik mücadele devam ederken, ele geçirilen eserlerin koruma altına alınması ve ilgili yasal süreçlerin titizlikle yürütülmesi önem arz etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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09 May 2024 - 19:38 - Asayiş

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