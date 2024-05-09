Adıyaman'da park halindeki otomobilde ölü bulundu

Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi Karayolları Kavşağına yakın bir sokakta yaşanan olay, bölgedeki insanları derin bir üzüntüye boğdu.

Park halindeki bir otomobilin içinde hareketsiz yatan bir şahsın fark edilmesi üzerine, vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hızla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ahmet Kızıl (71) isimli kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de araçta ve hayatını kaybeden kişinin cesedinde detaylı incelemelerde bulundu. Ahmet Kızıl'ın kalp krizi geçirerek öldüğü tahmin edilirken, cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı