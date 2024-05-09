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Adıyaman'da park halindeki otomobilde ölü bulundu

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Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi Karayolları Kavşağına yakın bir sokakta yaşanan olay, bölgedeki insanları derin bir üzüntüye boğdu.

Adıyaman'da park halindeki otomobilde ölü bulundu mask
Adıyaman'da park halindeki otomobilde ölü bulundu
Adıyaman'da park halindeki otomobilde ölü bulundu
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Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi Karayolları Kavşağına yakın bir sokakta yaşanan olay, bölgedeki insanları derin bir üzüntüye boğdu.

Adıyaman'da park halindeki otomobilde ölü bulundu

Park halindeki bir otomobilin içinde hareketsiz yatan bir şahsın fark edilmesi üzerine, vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hızla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'da park halindeki otomobilde ölü bulundu

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ahmet Kızıl (71) isimli kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de araçta ve hayatını kaybeden kişinin cesedinde detaylı incelemelerde bulundu. Ahmet Kızıl'ın kalp krizi geçirerek öldüğü tahmin edilirken, cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Adıyaman'da park halindeki otomobilde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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09 May 2024 - 19:34 - Asayiş

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