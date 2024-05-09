Kontrolden çıkan araç takla attı

Ağrı’nın merkezine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası, büyük bir korku ve endişe yarattı. 65 ABK 797 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yaşanan kaza, aracın takla atarak karşı şeride geçmesiyle sonuçlandı.
Olay anı, güvenlik kameralarına da yansıdı.
Kazada bulunan araçta bulunan 4 kişi, aracın yan yatmasıyla birlikte çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızla ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hızlı bir şekilde ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.