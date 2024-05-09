9 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“60 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şengül Yıldız’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt,
94 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zahide Kutlucan’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Yeşilyurt,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zehra Korkmaz’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Battalgazi,
66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abbas Özcan’ın taziye adresi: Ataköy Mahallesi, Battalgazi,
77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Memet Güngör’ün taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Yeşilyurt,
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aliseydi Keleş’in taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Yeşilyurt,
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Akın’ın taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Mürsel Karataş Caddesi, Yeşilyurt,
75 yaşında vefat eden ve Üçdeğirmen Mahallesi Kale Mezarlığına defnedilen Sıddık Aktaş’ın taziye adresi: Üçdeğirmen Mahallesi, Kale,
64 yaşında vefat eden ve Kale Mezarlığına defnedilen Abdulvahap Karakaya’nın taziye adresi: Kale, Malatya,
80 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Perihan Arıkan’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Yeşilyurt,
81 yaşında vefat eden ve Topsöğüt Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Kudret Demirtaş’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt,
90 yaşında vefat eden ve Durucasu Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Emine Uzunoğlan’ın taziye adresi: Durucasu Mahallesi, Yazıhan.”
Malatya’da bugün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.