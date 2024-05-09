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9 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

9 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
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Malatya’da bugün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“60 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şengül Yıldız’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt,
94 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zahide Kutlucan’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Yeşilyurt,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zehra Korkmaz’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Battalgazi,
66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abbas Özcan’ın taziye adresi: Ataköy Mahallesi, Battalgazi,
77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Memet Güngör’ün taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Yeşilyurt,
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aliseydi Keleş’in taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Yeşilyurt,
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Akın’ın taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Mürsel Karataş Caddesi, Yeşilyurt,
75 yaşında vefat eden ve Üçdeğirmen Mahallesi Kale Mezarlığına defnedilen Sıddık Aktaş’ın taziye adresi: Üçdeğirmen Mahallesi, Kale,
64 yaşında vefat eden ve Kale Mezarlığına defnedilen Abdulvahap Karakaya’nın taziye adresi: Kale, Malatya,
80 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Perihan Arıkan’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Yeşilyurt,
81 yaşında vefat eden ve Topsöğüt Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Kudret Demirtaş’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt,
90 yaşında vefat eden ve Durucasu Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Emine Uzunoğlan’ın taziye adresi: Durucasu Mahallesi, Yazıhan.”
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09 May 2024 - 18:00 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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